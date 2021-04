Spotify zet zich in voor meer gendergelijkheid in muziekwereld

Ongeveer 1 op de 5 artiesten in de hitlijsten is vrouw. Dat staat in schril contrast met de invloed van vrouwen op de muziekwereld in het algemeen. De eerste stap om de scheve verhoudingen recht te trekken, is om meer gelijke kansen te creëren voor iedereen die zich als vrouw identificeert.

Spotify wil vrouwelijke artiesten het podium geven dat zij verdienen. De streamingdienst lanceert in meer dan 50 landen het EQUAL Music Program met als doel vrouwelijke artiesten en makers actief te ondersteunen. Spotify wil met het programma aandacht vragen voor ongelijkheid in de muziekwereld.

Daarnaast zijn er speciale playlists ontworpen om het werk van vrouwelijke makers te vieren. Het gaat om lokale playlists, een zogenaamde global flagship playlist met de muziek van EQUAL artiesten wereldwijd en Created By Women. Deze EQUAL + NOTEABLE playlist is de eerste playlist ooit die bestaat uit 40 nummers die 100% geschreven, geproduceerd en uitgevoerd zijn door vrouwelijke songwriters, producers en artiesten van over de hele wereld.

Een belangrijk onderdeel van het EQUAL programma is de EQUAL artiest van de maand. Deze vrouwelijke artiest wordt tijdens deze periode ondersteund door Spotify met aandacht zowel op het eigen platform als daar buiten. De eerste Nederlandse EQUAL artiest is Luwten, de indie-band rondom Tessa Douwstra.

EQUAL Board en Directory

Om ook buiten het platform impact te realiseren, heeft Spotify de EQUAL Board opgezet. Een netwerk van organisaties die hun krachten bundelen om vrouwen over de hele wereld een versterkte stem te geven. De EQUAL Board bestaat uit organisaties als She's the Music (VS), Girls Rock Australia Network (Australië), She Said So (Italië), MEWEM Europa (Europa), Girls Connected (Canada), Music Women (Duitsland). Daarnaast is ook de EQUAL Directory geupdate. Daarin kun je zoeken op regio en audiodiscipline om zo geschikte kandidaten te vinden voor tournees en evenementen, studioprojecten, film- en tv-productie, game-audio, postproductie, podcasts etc.

De eerste Global Artist of the Month is Zoe Wees (DE/UK). Andere vrouwelijke artiesten zijn Saweetie (US), DUDA BEAT (BR), Griff (UK) en Natalia Lafourcade (MX).

[foto: Haithem Ferdi on Unsplash]