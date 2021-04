Joe Rogan suggereert dat jongeren geen vaccinatie nodig hebben

De bekendste en populairste podcashost ter wereld is (weer) in opspraak geraakt. The Verge schrijft dat er in een recente aflevering van 'The Joe Rogan Experience' door Rogan gesuggereerd wordt dat gezonde jonge mensen het COVID-19-vaccin niet nodig hebben. Dat is uiteraard tegen alle adviezen van overheden en gezondheidsorganisaties. Komiek Joe Rogan heeft miljoenen luisteraars er volgers. Wat hij zegt (of het nou klopt of niet) geloven heel veel mensen.

Joe Rogan spreekt in zijn podcast

Rogan doet de uitspraken in een gesprek met collega-komiek Dave Smith. Hij zegt in de aflevering dat hij gelooft dat 'het voor het grootste deel veilig is om je te laten vaccineren' en dat zijn ouders zijn ingeënt. Maar dan voegt hij eraan toe: 'Maar als je 21 jaar oud bent, en je zegt tegen mij: ‘Moet ik me laten vaccineren?’, Dan zeg ik nee.'

Spotify heeft deze aflevering van Rogan beoordeeld. Ze laten de aflevering online staan, weet een bron te vertellen in het stuk op The Verge. Dat doen ze omdat Rogan niet als uitdrukkelijke anti vaccinatie naar voren treedt.

Spotify heeft eerder wel content offline gehaald



In januari verwijderde Spotify de podcast van Pete Evans vanwege verkeerde informatie over het coronavirus. Destijds gaf Spotify een verklaring af waarin stond: “Spotify verbiedt inhoud op het platform die gevaarlijke valse, misleidende of misleidende inhoud over COVID-19 promoot die offline schade kan veroorzaken en/of een directe bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Wanneer inhoud wordt vastgesteld die in strijd is met deze norm, wordt deze van het platform verwijderd."

Spotify en The Joe Rogan Experience sloten vorig jaar een exclusieve deal. Sindsdien heeft hij voor meerdere controversiële zaken gezorgd. Met name rond opmerkingen die als transfobisch worden bekritiseerd. Afleveringen van de show zijn op mysterieuze wijze verdwenen en Spotify-medewerkers hebben hun ontevredenheid geuit over het feit dat hun werkgever Rogan betaalt en zijn show live houdt.

