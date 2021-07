Nieuwe muziek en podcasts op Spotify staan nu onder ‘What’s New’

Als je dacht dat Netflix goed was in het aanraden van nieuwe dingen, dan ken je Spotify niet. Spotify maakt muziek steeds persoonlijker door met nieuwe mogelijkheden te komen om muziek te ontdekken. Zo is er nu een nieuw tabblad genaamd What’s New.



Spotify Wrapped

Het is niet toevallig dat in het persoonlijke jaarlijstje Wrapped van Spotify altijd wordt gehamerd op de hoeveelheid artiesten die je hebt geluisterd, maar ook hoeveel nieuwe artiesten je hebt ontdekt. Spotify is er erg trots op dat het nieuwe, opkomende artiesten voorstelt aan een nieuw publiek of dat het oude rotten in het vak aan nieuwe fans weet voor te stellen. Geen wonder dus dat het alleen maar meer mogelijkheden zoekt om dat te doen.

In de iOS-app is het nu mogelijk om naar What’s New te gaan. Spotify schrijft: “Spotify biedt elke dag de kans om iets nieuws te ontdekken, of dat nu een opkomende artiest is in je Discover Weekly of een podcast die je interesse heeft gewekt. Zoals gedeeld op Stream On in februari, wordt er elke dag meer dan 50.000 uur aan content geüpload naar Spotify."

What's New

"We weten dus dat het soms moeilijk kan zijn om de nieuwste releases van je favoriete makers bij te houden. Daarom lanceren we vandaag een andere manier om nieuwe muziek en podcasts te ontdekken waar je van houdt met What's New, een feed die alle nieuwe releases verzamelt van de artiesten en shows die je volgt op Spotify.”