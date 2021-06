Spotify voorspelt de zomerhits van 2021

Afgelopen week begon de zomer officieel, een moment waar we allemaal naar uit hebben gekeken. De verwachtingen voor de zomer van 2021, die door sommigen ook wel als de start van de nieuwe roaring twenties wordt gezien, zijn hoog gespannen. Ook op het gebied van muziek, want bij de zomer horen natuurlijk een aantal goede zomerhits. Spotify pakte de glazen bol erbij en onthult met 'Summer ‘21' een lijst met hits die volgens hen deze zomer gaan domineren.

Spotify Summer '21

Wereldwijd is Olivia Rodrigo’s 'good 4 u' de meest gestreamde track, met zo’n 8 miljoen streams per dag. Spotify’s verwachtingen zijn hoog voor het gloednieuwe nummer ‘Bad Habits’ en ‘JUGGERNAUT’ van Tyler, The Creator’s (ft. Lil Uzi Vert en Pharrel Williams) die ook vandaag is uitgekomen. Naast de internationale namen wordt de lijst aangevuld met talent van Nederlandse bodem. Zo vind je 'Early In The Morning' van Kris Kross Amsterdam, Shaggy, Conor Maynard en ‘Erop Eraf’ van Dopebwoy en Jonna Fraser ook terug in de Spotify-lijst.

De playlist geeft ook een podium aan opkomend talent, zoals de Nederlandse singer-songwriter Remme. Zijn nummer 'the moment' is ondertussen uitgegroeid tot een ware EK-hit en heeft dan ook terecht een plekje weten te bemachtigen binnen de playlist.

Summer '21 playlist



De volledige Summer ‘21 playlist (hieronder te beluisteren) is goed voor 5 uur en 11 minuten aan zomerse vibes. Een selectie van de zomerhits in Nederland volgens Spotify (in willekeurige volgorde):