​Spotify Wrapped is de nieuwe standaard: Only You update elke dag

Spotify heeft ons door. Het weet precies dat we de app niet alleen gebruiken om onze honger naar nieuwe muziek van onze favoriete artiesten te stillen. Het kent zijn luisteraars en weet dat we ook op zoek zijn naar wie we zijn en wat onze voorkeuren zijn. Daar helpt het jaarlijks mee met het lijstje ‘Wrapped’, maar nu wil het vaker met zo’n soort lijst komen.

Wederom zijn dit lijsten die zich enorm lenen te worden gedeeld. Je krijgt diverse playlists en inzichten over je luistergedrag. Er is zelfs een nieuwe mogelijkheid genaamd Blend waarmee je de playlist van een vriend naar keuze kunt laten samensmelten met een van jouw playlists. Nieuw is ook ‘Your Dream Dinner Party’, waarbij je je drie favoriete artiesten uitkiest waarmee je wel een hapje wil eten. Spotify maakt dan per artiest een mix aan. Helaas, de artiesten komen niet bij je aan tafel zitten, maar je kunt ze tenminste horen.

Je hebt naast Wrapped natuurlijk wel meerdere lijstjes op Spotify. Zo kun je elke week terecht in Release Radar, waarmee je kunt horen welke nieuwe muziek je favoriete artiesten hebben uitgebracht. Er zijn ook ‘rewind’-lijsten die je laten weten wat je vroeger allemaal hebt geluisterd. Het zijn allemaal persoonlijke lijstjes die Spotify voor je maakt, naast die veelheid algemenere playlists. De streamingdienst doet er nu een dienst bij: Only You.

Audio Birth Chart

Er zijn ook ‘Audio Birth Charts’, waarbij je een zon-artiest, maan-artiest en een rising-artiest krijgt voorgeschoteld. De zon-artiest is de persoon waar je het laatste half jaar het meest naar hebt geluisterd. De maan-artiest laat meer zien waar je naar luistert als je emotioneel bent en de rising-artiest is een artiest die je pas net hebt ontdekt. Zowel de Audio Birth Chart als de Dream Dinner Party worden dagelijks geüpdate. Daarnaast zijn er ook meer data-inzichten over hoe je je gedraagt op Spotify en dat werkt altijd goed. Dat bewijst de Wrapped-playlist vooral: die zorgde ervoor dat Spotify’s aandelen 16 procent omhoog schoten.

Natuurlijk doet Spotify dit niet per se alleen om mensen meer inzicht te geven in hun luistergedrag. Het gaat natuurlijk allemaal om dat delen van die lijstjes. Het is natuurlijk hilarisch dat je denkt dat je meestgeluisterde nummer van Pavarotti is, terwijl dat stiekem BTS is door bijvoorbeeld je dochter die gebruikmaakt van je smartphone. Of een lijst met het aantal minuten dat je dat jaar weer op Spotify hebt gespendeerd: het is elke keer weer verbluffend om te zien. Reden voor veel mensen om die uitkomsten op social media te zetten en dat is perfecte gratis reclame voor Spotify.