​Spotify Premium Duo: je kunt er ook solo niet omheen

Het is eigenlijk een soort Spotify Premium Family, maar dan met een kleinere groep en een leuke extra. Spotify Premium Duo is in principe echt gemaakt voor koppeltjes, of in ieder geval voor mensen die elkaar aardig vinden en op hetzelfde adres wonen. Het is alleen jammer dat de streamingdienst het maar blijft pushen, ook bij mensen die tevreden en wel alleen wonen.

Spotify Premium Duo Het is nogal een vreemde gewaarwording, dat je met het ‘duurste’ Spotify-account constant wordt gedwongen tot het kiezen van een relatief goedkoper abonnement. Als alleenwonende betaal je Spotify Premium 9,99 euro per maand. Dat is het absoluut waard voor de geweldige muziek die je er kan luisteren, de goede werking van de app en de manier waarop je heel snel nieuwe muziek kunt ontdekken. Je kunt echter ook kiezen voor een Premium Family-account, waarop je 6 accounts kunt aanmaken voor 14,99 euro per maand. En dan is er nu het relatief nieuwe Spotify Premium Duo, dat ook is voor mensen die op hetzelfde adres wonen, maar dan niet voor zes personen, maar voor twee personen. Je krijgt er daarnaast een nieuwe playlist bij, namelijk Duo Mix. Dit is een up-to-date playlist waarbij je muziek die je allebei leuk vindt terughoort in één playlist.

Niet zo pushen Natuurlijk is dit een heel welkom abonnement. Het kost 12,99 euro per maand en je bent dus goedkoper uit met zijn tweetjes dan alleen. Maar wat wil het geval? Ook als je alleen woont dan krijg je zeer regelmatig dit abonnement gepusht. Je zou denken dat Spotify liever meer geld aan je verdient, zeker omdat het er niet voor kiest om het Family-abonnement net zo te pushen. Toch blijft dat Premium Duo-abonnement maar voorbijkomen bij mensen die daar helemaal niet op zitten te wachten. We leven al in een maatschappij die niet bepaald is gemaakt voor eentjes (gelukkig is het weer bijna singlesday), maar Spotify hoeft dat niet te benadrukken. Als Spotify graag wil dat singles en alleenwonenden korting hebben, waarom maken ze het standaard Premium-account dan niet goedkoper of met andere extra’s? Dan wordt het een wat luxere variant voor de mensen die daar geld voor over hebben. Of mensen die simpelweg alleen wonen en dus -als ze het volgens de Spotify-regels spelen- geen andere abonnementen kunnen afnemen.