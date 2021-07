​Drie manieren om te besparen op je Spotify-account

Je moet er wel student voor zijn bij een bekende instantie, maar dat is wel een goede manier om in één keer je abonnementskosten door de helft te hakken. Voor studenten geldt één maand gratis Premium en daarna betalen ze 4,99 euro per maand. Deze korting geldt zowel in Nederland als België en alleen voor studenten op MBO-, HBO- en WO-opleidingen. Je kunt wel maar vier jaar gebruikmaken van dit aanbod, dus uiteindelijk zal je een andere manier moeten kiezen om korting te krijgen op je Spotify.

Spotify heeft bekendgemaakt dat het inmiddels 165 miljoen betalende abonnees heeft (van totaal 365 miljoen gebruikers). Dat is een flink aantal, zeker als je je bedenkt dat je het ook gratis kunt gebruiken. Aan de andere kant heb je dan te stellen met minder keuzevrijheid én commercials. Voor veel muziekliefhebbers reden genoeg om te betalen voor de streamingdienst. Dat hoeft alleen niet per se 10 euro per maand te zijn. Zo bespaar je op je Spotify-account .

Een familie-account delen

Hoewel Spotify het aan banden probeert te leggen door mensen te dwingen af en toe in het huis waar het abonnement mee is gestart weer online te gaan, is een familie-account de beste manier om te besparen op de muziekstreamingdienst. Deze kost 14,99 euro per maand, maar je kunt er dan met zes mensen gebruik van maken. Kortom, dat is maar 2,50 euro per maand. Je kunt het gebruiken met je eigen account, waardoor je niet een heel ander profiel hoeft aan te maken en al je playlists opnieuw moet maken.

Spotify nemen via KPN

Als je internetprovider KPN is, dan krijg je niet direct korting op Spotify (vroeger via het Hussel-abonnement wel, maar dat is veranderd). Wel krijg je als je Spotify bij de provider afneemt 12,50 euro korting op je abonnement als je internet, tv en oneindig data combineert. Je hebt dan dus in principe je Spotify-abonnement gratis.

Uiteindelijk is het familie-abonnement in veel gevallen de beste optie om korting te krijgen op je Spotify-abonnement. Vind je dat toch te ingewikkeld, dan kun je er altijd voor kiezen om Spotify gratis te gebruiken. Je hebt dan alsnog veel mogelijkheden, maar dus ook af en toe een commerciële uiting tussendoor, precies zoals op bijvoorbeeld YouTube.





