​Koop je je concertkaartjes voortaan via Spotify?

Spotify wil een nog completer muziekplatform worden. Het gerucht gaat dat het concertkaartjes wil verkopen. Geen verrassende keuze, want je kunt nu al zien wanneer een artiest binnenkort bij je in de buurt speelt. Gezien de grote aantallen gebruikers van Spotify, kan het echter wel grote invloed hebben op de huidige ticketplatforms. Spotify zou het vooral willen doen om de relatie met de artiest te verbeteren.



Concertkaartjes op Spotify

Hoewel het uiteraard ook service zou zijn voor gebruikers, steekt Spotify het volgens de geruchtenmolen vooral in op de artiest. Zo wil het muzikanten informatie geven over in welke plekken in de wereld ze nu echt populair zijn, zodat ze daar mogelijk een optreden kunnen verzorgen. Spotify zal het optreden zelf waarschijnlijk niet organiseren, maar wel de ticketverkoop.

Het gaat niet alleen om fysieke concerten, want met de pandemie semi achter ons en een potentiële nieuwe uitbraak in de wintermaanden wordt er ook geïnvesteerd in de mogelijkheden om virtuele evenementen te geven. Spotify heeft al een paar virtuele evenementen gehost en die smaken blijkbaar naar meer. The Information schrijft dat Spotify nog geen heel concrete plannen heeft, maar wel alvast in onderzoek is.