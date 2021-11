​Squid Game seizoen 2 is officieel: het komt eraan

De populaire Koreaanse Netflix-serie Squid Game krijgt een tweede seizoen. Dit heeft de bedenker van de serie, Hwang Dong-hyuk bekendgemaakt. De serie is een enorme hit en werd in de eerste zeventien dagen na release al meer dan 111 miljoen keer bekeken. Het is de beste serielancering van Netflix ooit, dus geen wonder dat dat tweede seizoen er komt.

Squid Game seizoen 2 Het was lange tijd wat vaag of er een tweede seizoen zou komen. Meestal als nieuwe seizoenen van series op Netflix komen, dan staat er aan het einde dat de serie weer terugkomt, maar dat was bij Squid Game tot op heden niet het geval. Het wordt een bijna onbegonnen taak voor Hwang om er net zo’n succes van te maken nu hij nog een seizoen gaat doen, maar aan de andere kant werd er in de laatste minuten van Squid Game seizoen 1 al dik gehint op een eventueel volgend seizoen. De vraag is natuurlijk of de maker al een plan heeft voor de opvolger van de serie waarin dood en verderf de boventoon voeren. Gelukkig is het antwoord positief. “Er is veel vraag en liefde -en veel druk- voor een tweede seizoen. Het lijkt alsof ik geen keuze heb. Er komt dan ook een tweede seizoen. Ik heb nu het verhaal in mijn hoofd en ik werk de planning momenteel uit.

Wanneer komt het op Netflix? Het is nog niet te zeggen wanneer de serie terugkeert. Immers is bijvoorbeeld Stranger Things seizoen 4 inmiddels ook al een hele tijd onderweg. Wel is er goed nieuws voor de mensen die uiteindelijk toch het van omaatjes stelende hoofdpersonage Gi-hun een warm hart toedragen: die keert terug om de wereld te helpen. We schreven eerder al dat Squid Game al heel snel veel invloed had. In Roblox werden de spellen die de kandidaten in de serie moeten doen nagebouwd, op TikTok werden volop honingkoeken gebakken waaruit mensen met een naald een vormpje probeerden te steken en dan waren er natuurlijk ook nog de real life sessies in Maastricht en Rotterdam waarbij het publiek Annemaria-Koekkoek kon spelen op straat.

Meer spellen Eén ding is zeker: het publiek kijkt uit naar nog veel meer gekke spellen, want dat is uiteindelijk wat Squid Game zo fascinerend maakt. Zou de maker geheel nieuwe spellen bedenken of toch weer grijpen naar bekende kinderspellen? We komen er waarschijnlijk over een jaar of misschien twee achter, wanneer Squid Game seizoen 2 hopelijk op Netflix is te zien.