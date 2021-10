​Netflix Squid Game breekt record na record

Zeggen dat Squid Game een hit is, dat is inmiddels een open deur, maar kijkend naar de gigantische aantallen die met de Koreaanse Netflix-serie gepaard gaan, kun je er niet omheen. Squid Game is al door meer dan 130 miljoen (!) mensen bekeken en schijnt zo’n 900 miljoen dollar waard te zijn. Indrukwekkend voor een serie die zo’n 2,4 miljoen kostte per aflevering.

Squid Game Die 130 miljoen mensen zijn overigens niet per se tot het einde gekomen: als je twee minuten hebt gekeken, dan wordt je al tot dit aantal gerekend. Verder laat Netflix weinig los over cijfers, zo schrijft ook Bloomberg. Het maakt uiteindelijk ook niet heel veel uit: de hype is overduidelijk. TikTok staat er vol mee, Twitter loopt ervan over en je hoeft maar tegen een collega of vriend iets over de serie te roepen of je staat weer een kwartier te praten over de gestoorde spelletjes of de daadwerkelijke achterliggende gedachte, namelijk de kritiek op het kapitalisme. Je ziet Squid Game overal. De vergelijking werd al getrokken met de Dansmarathon van SBS6, mensen maken op TikTok de koekjes na uit de tweede proef en afgelopen weekend streek de serie zelfs neer in Rotterdam en Maastricht. Hier konden mensen in het echt Squid Game nadoen, namelijk het spelletje Red Light, Green Light, dat wij kennen als Annemaria Koekoek. Hierbij zijn de deelnemers als ze het niet redden overigens wel blijven leven.

Korea is een hype Korea is op dit moment enorm in trek. Dat komt onder andere door de populariteit van K-Pop, Koreaanse boyband-achtige popmuziek zoals BTS, maar ook andere media. Denk aan de prijswinnende film Parasite en nu dus Squid Game, waarmee Netflix in een paar weken tijd compleet de wereld verovert. Dat komt vooral door het gruwelijke concept dat achter de serie schuilgaat. Mensen met dikke schulden krijgen de kans om mee te doen aan een reeks van zes spellen. Je wint er tientallen miljoenen euro’s mee, maar als je verliest dan sterf je. De spellen worden veelvuldig -en gelukkig iets vredelievender- nagedaan op basisscholen en op TikTok, maar ook door volwassenen. Afgelopen weekend konden mensen van 16 jaar en ouder het eerste spel op straat spelen, georganiseerd door Netflix. Dat zag er ongeveer zo uit:

Meer abonnees Het verbaast ons niets dat Netflix zo hands-on is met Squid Game: tot nu toe was dit niet Netflix’ beste jaar. Abonnees bleven wat achter. Nu Squid Game erop staat (maar bijvoorbeeld ook Seinfeld en in bijzondere mate ook nog de veelbesproken stand-up The Closer van Dave Chappelle) is de kans groot dat de cijfers van de rode N toch nog worden zoals Netflix had gehoopt.