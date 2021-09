​Vijf manieren waarop Squid Game de wereld overneemt

Squid Game klinkt als een neppe variant van Nintendo’s Splatoon, maar dat is het niet bepaald. Het is een Koreaanse thriller waarin mensen kinderspelletjes moeten doen. De winnaar krijgt veel geld, de verliezer sterft. Een opvallende serie die op dit moment compleet viraal gaat over de hele wereld.

Netflix Ga naar de top 10 meest populaire films en series van dit moment op Netflix en hij prijkt op 1: de Zuid-Koreaanse serie Squid Game, waarin mensen die een torenhoge schuld hebben zo’n 32 miljoen euro winnen. Hiervoor hoeven ze alleen zes kinderspelletjes te spelen. Klinkt makkelijk, maar de inzet is vrij hoog. Verliezen betekent het einde van je leven. In het eerste spel, Grandma’s Footsteps (ook wel Red Light, Green Light), blijven er al grote stapels lijken achter en dat bloedvergieten wordt alleen maar erger naarmate de serie vordert. Heel Takeshi’s Castle meets Battle Royale dus. Ondanks dat je bij deze serie extra moet opletten omdat je de taal niet verstaat, weet hij Netflix-kijkers compleet in te pakken.

TikTok Als er iets een goede graadmeter is van wat er viraal gaat, dan is het TikTok wel. Het is interessant om te zien welke spelletjes er worden gekozen als content voor het videoplatform. Zoek op de hashtag #squidgame en je bent zo uren verder met vermaak van over de hele wereld. Hieronder zie je een ietwat gestoorde compilatie, zodat je niet 1 minuut op TikTok zelf gaat kijken en het ineens vijf uur later is.

Roblox De meest populaire game van allemaal lijkt de Red Light, Green Light-game, die nog het meest lijkt op ons ‘Annemaria Koekkoek’. Iemand zegt Green Light en je moet naar hem toerennen, maar als hij zich omdraait en Red Light schreeuwt, dan moet je zorgen dat je volledig stilstaat. Beweeg je? Dan ben je af (of dood dus..). Op TikTok zie je allerlei mensen die dit spel naspelen, zonder daarbij de dood als gevolg te krijgen. In de Filipijnen worden er veel filmpjes opgenomen in een winkelcentrum waar een replica van de pop staat die in de serie de verliezers doodschiet. Het komt echter ook veelvuldig voorbij in Roblox, het online spel dat miljoenen gebruikers heeft. Ze noemen het geen Squid Game, maar bijvoorbeeld Hexa Game. Dat spel is echter overduidelijk gebaseerd op de Netflix-serie, met hun kostuums en uitdagingen. En zo zijn er nog veel meer te vinden binnen het spel.

Bakkerijtjes Eén van de opdrachten in de serie is om een koekje te bakken met een semi-uitgestoken vormpje in het midden, waarbij je het zo moet breken dat het vormpje intact blijft. Er zijn bakkerijen en cafés die dat spelletje ook aanbieden door Squid Game. Het heet de Dalgona Candy Challenge. Lukt het om het koekje te breken maar het vormpje ongebroken te laten, dan krijg je bijvoorbeeld een Iced Latte gratis. Wat er gebeurt als je verliest, dat noemt Brown Butter dan weer niet op social media..

Winkelcentra Niet alleen dat ene winkelcentrum in de Filipijnen is in de ban van Squid Game. Het Sunway Pyramid-winkelcentrum heeft de soldaten uit Squid Game gebruikt om bezoekers bewust te maken van de social distancing-regels. Het winkelcentrum in Maleisië gebruikt de anoniem uitziende, gezichtsloze soldaten uit de serie om bezoekers wel een tweede keer te laten bedenken of ze wel afstand houden.