Wat waren de populairste films en series op Netflix in 2019?

Netflix is meer dan aannemelijk de meest populaire betaalzender van Nederland. Soms lijkt het alsof iedereen in de omgeving zo’n beetje aan het bingen op Netflix is. Netflix wordt door de publieke omroep en in Hilversum verder doodgezwegen (net als Videoland, Amazon Prime, en nieuwkomers Apple TV en Disney+). Dat kijkcijfers later op de avond hard worden beïnvloed door ons kijkgedrag en dat Netflix nimmer wordt genoemd als misschien wel de belangrijkste oorzaak is overigens nogal ridicuul om dit niet eens hard uit te spreken.

Netflix meer dan 150 miljoen betalende abonnees

Netflix maakt sporadisch lijstjes over wat de meest bekeken films en series zijn op de zender. Alleen bij de film Birdbox werden ooit ‘harde’ cijfers genoemd. Informatie die normaliter achter de kluisdeuren van de betaalzender blijft. Waarom ze niet transparant willen zijn is onduidelijk. Belangrijkste reden kan zijn dat het een beursgenoteerde onderneming is. Lekken van gevoelige informatie kan dodelijk zijn. Maar dan moeten we vooral denken aan het aantal subscribers (inmiddels meer dan 150 miljoen), de groei van dit aantal maar nog belangrijker de consumptie.



Hoe lang kijken we gemiddeld per dag, per land en welke wijzigingen zijn er te zien door de komst van nieuwe aanbieders? Wat gebeurt er als er wereldwijd grote events zijn zoals het WK-voetbal, Olympische spelen en meer? Alles speelt mee en heeft impact op ons kijkgedrag. Al dat soort info is boeiend en voer voor analisten.

Meest populaire films en series op Netflix in 2019

Inmiddels is het eind december en traditioneel verschijnen dan ook de lijstjes met statistieken van het afgelopen jaar. Wie verantwoordelijk is voor de cijfers in Nederland is niet echt duidelijk. Het Nederlandse Twitteraccount van Netflix geeft ons echter inzicht over kijkcijfers in Nederland en België. Het is echter, wie Netflix volgt, op geen enkele manier aannemelijk dat dit werkelijk de meest populaire series en films zijn geweest van het afgelopen jaar. Dat deze z.g. Top 10 lijstjes van Netflix zeer gekleurd zijn, blijkt wel uit de manier hoe deze tot stand zijn gekomen. Lees maar even mee wat Netflix Nederland hierover heeft gepubliceerd op Twitter.