Deze nieuwe films en series zie je vanaf 1 januari 2020 op Netflix

2019 was een goed jaar voor Netflix. Behalve dat er een hele berg aan toffe films, series en documentaires beschikbaar is gekomen, werkte onze favoriete streamingdienst ook aan de achterkant aan het verbeteren van de dienst. Zo kan je beter de taal op engels zetten om een groter aanbod te zien. Hebben ze 'collecties' geïntroduceerd om gebruikers nog betere suggesties te kunnen geven voor series en films die passen bij hun interesses. Zijn ze volop aan het testen met mobiele abonnementen. En delen ze ook lijstjes met de best bekeken series en films en documentaires.

In Nederland was er een groot succes met de serie Undercover. Wat verder altijd goed scoort zijn Scandinavische thrillers. Het derde deel van Stranger Things verbrak alle records. En verder werden er succesen geboekt met: Bird Box, Elite, Sex Education, YOU, Our Planet, Fyre Festival documentaire, The Highwaymen, Triple Frontier, Murder Mystery, When They See Us, Orange Is the New Black, Unbelievable, El Camino: A Breaking Bad Movie en natuurlijk ook The Irishman.

Maar genoeg over het afgelopen jaar. 2020 staat voor de deur. Een jaar waarin er wederom weer veel nieuwe content zal verschijnen op Netflix. Dat zie je ook gelijk aan de flinke lijst nieuwe titels voor januari.

Netflix Original Series

Zoals altijd beginnen we met een overzicht van alle nieuwe Netflix Original Series. Iets waar Netflix natuurlijk altijd de focus op heeft. Deze Original series komen vaak helemaal in een keer beschikbaar om te bingen, op een paar uitzonderingen na waarvan er wekelijks een nieuwe aflevering toegevoegd zal worden.