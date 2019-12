Netflix-film 6 Underground moet concurreren met Disney

Er wordt veel gesproken over 6 Underground, maar niet genoeg. De explosieve nieuwe film op Netflix met daarin onder andere superster Ryan Reynolds in de hoofdrol en Michael Bay aan het roer, weet de tongen niet los te maken zoals bijvoorbeeld een wat meer indiefilm als Marriage Story dat wel kan. Het lijkt erop dat de film hetzelfde lot beschoren is als Bright.

Bright

Weet je Bright nog? Dat is de Netflix-film die in 2017 verscheen en een productiebudget had van maar liefst 90 miljoen. Toen een mijlpaal voor Netflix, dat voor het eerst zoveel geld in één film stak. Het moest een blockbuster worden. Acteur Will Smith werd erbij gehaald en het plan was dat er miljoenen mensen zouden kijken naar Bright en de film zouden prijzen. Op zich worden Netflix Originals wel vaker geprezen, maar dan zijn het vaak de indiefilms. Dat is ook wat er met Bright gebeurde. Het werd niet het succes waarop Netflix hoopte. Netflix is voor veel mensen al een reden om minder naar de bioscoop te gaan, maar vaak gaan mensen voor de grote actiefilms nog steeds naar de bioscoop. Daar kun je een film immers met perfect geluid zien, op een gigantisch scherm. Bovendien is het ook leuk om bijvoorbeeld een date mee naar toe te nemen of met vrienden de bios in te duiken. Daar heeft Netflix dus nog wel een groot aandeel te halen, maar het is een moeilijke strijd. Dat bewees Bright. Nu probeert de Flix opnieuw naam te maken in de wereld van blockbusters en dat doet het met Ryan Reynolds, Michael Bay en een hele smak geld in de actiefilm 6 Underground.

Sequels op Netflix Het is niet alleen moeilijk voor Netflix om blockbusters dezelfde zwaarte en marketing-aandacht te geven als in het geval van bioscoopfilms, het is ook lastig om er een franchise van te maken waarvan mensen zeggen: zo, heb je het al gehoord van [Netflix-filmnaam] 2? Iets wat Disney en Warner Bros. wel keer op keer lukt, zelfs bij films die over het algemeen veel minder positief werden ontvangen. Ted Sarandos, de Chief Content Officer van Netflix, zegt er het volgende over:

“Een IP heeft een streepje voor bij consumenten. Ze weten wat ze kunnen verwachten en dat is al deel van de voorpret.” - Ted Sarandos

Sarandos geeft ook aan dat het creëren van een merk een groot deel is van het succes van een franchise. Iets dat Disney nu eenmaal op een magische manier steeds weer lukt. En als het niet zo goed gaat, dan staat daar het volgende alweer klaar, waardoor fans betrokken blijven. Dat is voor Netflix moeilijker, zeker als het gaat om grote actiefilms. Aan de andere kant is het pas een jaar of vijf geleden gestart met het maken van zijn eigen films en heeft het er zelfs al Oscars mee gewonnen. Het is dus niet zo dat het per se slecht gaat met de films op Netflix, maar de strijd om actiefilms buiten de bioscoop is wel een flinke kluif, zeker met het veel rijkere en meer gevestigde Disney als concurrent. Originele bericht - Op 13 december komt de actiefilm 6 Underground uit met Ryan Reynolds in de hoofdrol. Het is volgens bronnen de duurste film die Netflix tot nu toe heeft gemaakt. 150 miljoen dollar werd er uitgegeven om de spectaculaire film te maken. Hoewel dat nog niet zoveel is als sommige Hollywood-films, is het toch een behoorlijk budget. 6 Underground is geen typische kerstfilm De film komt vlak voor de kerstdagen uit en over die timing heeft Netflix ongetwijfeld lang nagedacht. Een paar dagen later verschijnt de nieuwe Star Wars-film (The Rise of Skywalker) in de bioscopen, maar wie liever thuisblijft tijdens de koude decemberdagen kan gaan kijken naar de explosies en actie in 6 Underground. Hoewel het misschien geen typische kerstfilm is, ziet de trailer er alvast veelbelovend uit.

Dood in scène gezet Voor regisseur Michael Bay (bekend van Transformers) is dit de eerste film die niet op een groot bioscoopscherm verschijnt. In 6 Underground volgen we 6 miljardairs die hun eigen dood in scène zetten. "Wat is het beste aan dood zijn?" kondigt Netflix aan in de omschrijving van de film. Het antwoord daarop is vrijheid, volgens de makers van de serie. Want de 6 miljardairs die hun eigen dood in scène hebben gezet, gaan in alle vrijheid achter een aantal bad guys aan. Leider van de groep is Ryan Reynolds en hij wil ervoor zorgen dat hun acties voor altijd herinnerd worden. Het team is zorgvuldig samengesteld en bestaat uit 6 extreem rijke individuen van over de hele wereld. Ieder van hen is ergens het beste in en ze hebben allemaal zo hun redenen om het verleden achter zich te laten.

Echte actiefilm Naast Ryan Reynolds kun je ook in de film ook gaan kijken naar Melanie Laurent, Dave Franco, Corey Hawkinds, Manuel Garcia-Rulfo en Adria Arjona. Uit de aankondiging en trailer kunnen we in ieder geval opmaken dat 6 Underground een echte actiefilm is, vol explosies, spectaculaire sprongen en knappe ontsnappingen. Een Nederlandse 'touch: In de film komt het nummer Blah Blah Blah van Armin van Buuren voorbij. Vanaf 13 december te zien op Netflix. Bekijk hieronder alvast de trailer!