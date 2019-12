Nieuwe trailer van Netflix-serie The Witcher

UPDATE - Er is een nieuwe trailer verschenen van de aankomende Netflix-serie The Witcher. Hierin zien we eindelijk wat meer van wat we nu precies kunnen verwachten van de serie. Het ziet er goed uit, Henry Cavill lijkt een goede Geralt, maar nu weten we dat we een boel zwarte magie, grote gevechten én Geralt's trouwe vierhoever Roach kunnen verwachten.

ORIGINELE ARTIKEL:

Drie redenen om uit te kijken naar The Witcher op Netflix

Het heeft zwaarden, het heeft een fantasy-element en het is duister. Het is een serie, maar hij is niet op HBO. Netflix komt binnenkort met een reeks afleveringen van de tv-serie The Witcher. Hopelijk geen Game of Thrones-kloon, maar een eigen serie met een eigen smoel. We hoeven gelukkig niet al te lang meer te wachten.



De maker en hoofdrolspeler hebben hun strepen verdiend

Die eigen smoel komt in de vorm van Henry Cavill. De Superman-acteur zal de rol vertolken van Geralt of Rivia. Dat belooft hij te doen met verve, zo is al te zien in een van de laatste trailers. Hierin ligt hij lekker ontspannen in een badkuip, wat een dikke knipoog is naar het bronmateriaal, waarin naaktheid niet wordt geschuwd.

Ook de vrouw achter de serie heeft ervaring. Lauren Schmidt heeft diverse afleveringen van Daredevil, The Defenders en The Umbrella Academy geschreven en geproduceerd. Ze is dus iemand die in staat is om iets te maken vanuit bestaand en geliefd materiaal.

Het bronmateriaal is fenomenaal

Dat komt mooi uit, want deze serie komt niet uit het niets: The Witcher is een zeer succesvolle gamefranchise gemaakt door CD Projekt Red. Die game is weer gebaseerd op de boekenreeks van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski. In twintig jaar tijd zijn er acht boeken verschenen over The Witcher. De meeste mensen die de Netflix-serie zien zullen echter vooral denken aan de game, waarvan inmiddels meer dan 33 miljoen stuks zijn verkocht.

Het open wereld-fantasyspel over de monsterjager Geralt wordt geroemd om het feit dat het niet slechts hakken is, maar je ook na moet denken en belangrijke keuzes moet maken. Bovendien hebben de games ook geweldige visuals, wat we ongetwijfeld ook in de serie zullen zien, hoewel die verder is gebaseerd op de boeken.