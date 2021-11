​Wat heeft Netflix eraan als een film of serie een hit wordt?

Netflix heeft op dit moment een monsterhit met Red Notice (bijna 150 miljoen keer bekeken in één week). De geinige film met The Rock, Ryan Reynolds en Gal Gadot zit vol twists, een flink budget en natuurlijk de acteurs zelf. The Rock is typisch The Rock, Ryan Reynolds is helemaal zichzelf en Gal Gadot speelt de mooie slimme dame die iedereen te slim af is. Tof dat Netflix zo’n hit heeft, maar wat heeft het daar zelf eigenlijk aan?





Alles voor de abonnees Je zou denken dat Netflix eigenlijk weinig boodschap heeft aan wat er verder op het platform staat; als mensen elke maand maar netjes hun abonnementsgeld betalen (en Netflix hun data kan gebruiken). Toch is dat niet helemaal waar. Ten eerste zorgt een bieb met slechte content ervoor dat mensen hun -maandelijks opzegbare- abonnement stopzetten. Dat is echter niet de belangrijkste reden voor de streamingdienst om zijn beste beentje voor te zetten. Het succes van films en series op Netflix betaalt zich voor Netflix uit op meerdere manieren. De eerste is dat mensen over de films en series praten. Je kent het vast wel: je collega’s praten over die spannende nieuwe aflevering van serie X en jij staat er maar een beetje bij, want jij kon niet kijken omdat je geen Netflix hebt. Bovendien is het blijkbaar ook nog heel goed wat er te kijken is, dus ben je misschien niet alleen nieuwsgierig door het gesprek van je collega’s, maar ook omdat je hongerig bent naar goede content. En zo wint Netflix er zieltjes bij.

Awards winnen Het maken van films en series die populair zijn betekent ook dat Netflix zich in de kijker speelt bij belangrijke mensen in de filmwereld. Denk bijvoorbeeld aan nominaties en prijzen: Emmy’s, Oscars, ze zijn Netflix niet vreemd. Het is een geweldige kroon op het werk, wederom fantastische reclame en het is ook nog een manier om bekende acteurs en regisseurs aan te trekken voor nieuwe content op Netflix, zodat het hele circus weer van voren af aan kan beginnen. Wat ook helpt is het aantrekken van filmdistributeurs voor deals: zo krijgen ze er bijvoorbeeld in één keer een heleboel content bij als ze een Warner Bros. of Fox weten te strikken (wat ze beide niet gaat lukken, want die hebben al hun eigen streamingdiensten, maar er zijn er nog genoeg over). Netflix begrijpt wat het belangrijke is aan goede content, maar dat niet alleen. Het zorgt ook dat het steeds blijft vernieuwen. Niet voor niets wordt er 300 miljoen dollar gespendeerd aan een film als Red Notice: Netflix moet met de hevige concurrentie op de streamingmarkt zorgen dat het anderen voor blijft.

Grote druk bij Netflix Voor ons als klanten is het heel fijn dat we elke maand kunnen opzeggen, maar voor de streamingdienst betekent het dat de druk om iets nieuws en goeds te brengen enorm groot is. En ook daar heb je dus weer die goede acteurs voor nodig, want die moeten niet naar de concurrentie lopen. Uiteindelijk is het dus voor Netflix enorm belangrijk om te blijven presteren, want de druk is constant enorm hoog. Over een paar weken is iedereen Red Notice weer vergeten en is de behoefte aan de volgende hit groot.