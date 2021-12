Het laatste seizoen van La Casa de Papel nu op Netflix

Het is eindelijk zover. Netflix knalt vandaag de laatste afleveringen van de populaire hitserie La Casa de Papel (internationaal bekend als Money Heist) in een keer live. Daarna is het over en uit. De bedenkers hebben zelf aangegeven dat er geen vervolg meer mogelijk is. Dat betekent dus letterlijk exit, el fin, het is over en out voor Sergio Marquina, bekend als El Profesor en al zijn populaire volgelingen.

We gaan weer bingen

Waarschijnlijk, gaat vrijwel iedereen, het slotakkoord van La Casa de Papel bingen. Na al die jaren, ontelbare afleveringen, soms opgerekt, soms volstrekt overbodig omdat het meer van hetzelfde was, maar altijd met een cliffhanger waardoor je bleef kijken, wil je dit zien. La Casa de Papel is een verslaving, uiteindelijk willen we allemaal weten hoe dit allemaal mogelijk is. Er zijn ontelbare vragen die in de laatste reeks allen worden beantwoord. Er zijn nog heel wat puzzelstukjes.

Het zal bloederig en waarschijnlijk behoorlijk emotioneel worden. De acteurs die allen een brief hebben gekregen met daarin hun einde in de serie hebben het er allemaal moeilijk mee gehad. Niemand wist tijdens de opnames welke scènes uiteindelijk zouden worden gekozen. Het blijft drijfzand want de makers van Game of Thrones hebben pek en veren over zich heen gekregen met hun slotakkoord. Nog steeds loopt hier de discussie over of de aflevering opnieuw moet worden gemaakt.