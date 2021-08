Dit is het spectaculaire slot van de hitserie La Casa de Papel

Iedereen die de eerste twee afleveringen had gezien raakte verslaafd aan de geniale Professor en zijn indrukwekkende team. De oorspronkelijke serie bestaat uit twee delen, vreemd genoeg beschreven als twee seizoenen. Het briljant bedachte slot van dit seizoen van La Casa de Papel ( Money Heist ) smaakte naar meer. Zowel voor de kijker als de bedenkers die door het succes beseften dat zij goud in handen hadden.

Eindelijk is het zover, de grote finale van La Casa de Papel zit er aan te komen. La Casa de Papel wordt omschreven als een ‘Spaanse hitserie’ en wordt uitgezonden op Netflix . Het is december 2017 als we kennis maken de ‘El Professor’ en zijn acht specialisten (allen vernoemd naar steden). Het team wordt op een briljante wijze getraind en pleegt daarna de grootste overval ooit in de Spaanse geschiedenis. Doel is om de Koninklijke Munt van Spanje te overvallen en daar zelf in 11 dagen tijd voor 2.4 miljard euro aan bankbiljetten te drukken.

La Casa de Papel seizoen 2

Het vervolg kwam snel, misschien wel te snel, en dat was te zien. In het tweede seizoen van La Casa de Papel was er wederom een overval, nu op de bank van Spanje. Het was eigenlijk een kopie van de eerste serie maar dan net even anders. Minder briljant, soms zelfs onwennig en onlogisch. De dialogen werden langer, er doken wat nieuwe personages s op maar verder was het een beetje meer van hetzelfde al werd wat betreft geweld de grens verlegd. Ook dit seizoen werd opgesplitst. Na acht afleveringen was het verhaal nog niet af en had je als kijker geen enkel idee hoe dit moest gaan aflopen.

Nairobi is niet meer

Dus volgde deel twee van het tweede seizoen met nog eens acht extra afleveringen. Vanaf hier raken de scenarioschrijvers de draad kwijt, ook zij wisten blijkbaar geen goed einde te bedenken. Het resultaat, de briljante El Professor is zijn glans volledig kwijt, een van de populairste karakters gaat dood en de serie kabbelt met wat extra bruut geweld voort. Het einde is zoek, als kijker raak je verward.

Alle glans van het eerste seizoen is nagenoeg weg. Acht afleveringen, Nairobi is niet meer, en dat is het. Waarschijnlijk zijn de commerciële belangen te groot en wordt gekozen voor een lucratief extra vijfde deel. Het heeft de serie geen goed gedaan. Op sociale media gaven kijkers aan er wel klaar mee te zijn. Bedenk dat de eerste aflevering van het tweede seizoen voor het eerst op Netflix werd uitgezonden op 19 juli 2019.