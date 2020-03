4e seizoen La Casa de Papel krijgt spannende, nieuwe trailer

Het lijkt erop dat onze vrienden van La Casa de Papel net als in de gemiddelde opvolger van een actiefilm steeds maar ‘die allerlaatste heist’ blijven doen. Dachten we even dat het vorige keer was afgelopen na de wilde plannen van El Profesor, hebben we nu zo te zien weer te stellen met een bankgijzeling. Yes: de trailer van seizoen 4 van Netflix’ El Casa de Papel is hier.

La Casa de Papel De Spaanse monsterhit La Casa de Papel keert terug over een kleine maand en het lijkt erop dat het dreamteam weer toeslaat. We zien in de trailer ditmaal geen leidende, maar een lijdende Nairobi, terwijl Tokio weer haar mannetje staat en de regie lijkt te pakken. Een van de grootste vraagstukken is de terugkeer van Berlin, die toch echt dood leek te zijn na seizoen 3. Wat we verder uit de trailer denken op te maken, dat is dat het liefje van El Profesor met de politie moet werken om de beste man ditmaal wel een stap voor te zijn. Daarnaast zien we dat een van de gegijzelden vrijkomt en zijn eigen weg gaat. Wat die weg precies is en in hoeverre hij met de politie werkt of op zichzelf, dat zullen we ongetwijfeld zien in het vierde seizoen waar al naar wordt uitgekeken sinds de seconde dat seizoen 3 klaar was.

Por Nairobi. Por Lisboa. Por la verdad. pic.twitter.com/6dLOI9grrX — La Casa de Papel (@lacasadepapel) March 3, 2020

Dali-maskers Zouden we zelfs helemaal teruggaan naar de overval op de Koninklijke Munt van Spanje, waar de Dali-maskerdragende helden in de eerste twee seizoenen de grootste overval in Spanje ooit pleegden? Dat er in ieder geval weer een overval gaande is, dat wordt wel duidelijk in de trailer, maar wanneer, waar en hoe, dat is een geheim dat showrunner Alex Pina voorlopig -samen met de crew- nog even bij zich draagt. Wist je dat La Casa de Papel in engelssprekende landen Money Heist heet? Hoe het ook zij, kijkers weten de serie te vinden: vorig jaar waren er maar liefst 34.355.956 Netflix-account bezig met het streamen van het derde seizoen in de week na release. Nog nooit wist een niet-Engels gesproken serie zo’n groot publiek te trekken. Het volledige vierde seizoen verschijnt op 3 april op Netflix.

Meer content