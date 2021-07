​Wat we al weten over The Witcher seizoen 2: de releasedatum

Het was een van de grootste successen van Netflix in 2019: The Witcher. Het eerste seizoen van de op een game gebaseerde serie werd enorm goed ontvangen, door een grappige mix van humor, actie en markante personages. Seizoen 2 komt eraan en wel op 17 december, waardoor het wederom een heerlijke kerstvakantiewatch wordt.



WitcherCon 2021

Tijdens WitcherCon, waar de bekendmaking van die datum die iedereen wilde weten plaatsvond, is ook meteen een trailer gelanceerd voor het gloednieuwe seizoen. Het is de eerste keer dat we veel beeld zien, dus geef je ogen goed de kost. Zoals je ziet zijn onder andere Henry Cavill als Geralt of Rivia (The Witcher dus) en Princess Cirilla (Freya Allan) weer terug. Ze moeten ook wel, want we gaan verder waar het eerste seizoen stopte.

Geralt en Cirilla gaan onderweg naar Kaer Morhen, waar Geralt zijn Witcher-training heeft gehad. Het idee is dat Cirilla ook training ondergaat, maar dat gaat niet van harte. Om het niet een aaneenschakeling van worstelingen met zichzelf te maken, is er in de trailer ook aardig wat actie te zien. Een Witcher moet nu eenmaal met monsters vechten, en dat is wat mensen willen zien. Verder zien we weinig van het verhaal, maar daar zal ongetwijfeld naarmate december dichterbij komt meer van worden onthuld.

De Netflix-serie is gebaseerd op zowel de games van CD Projekt Red als de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski. Het is serierunner Lauren Schmidt gelukt om er desondanks een heel eigen serie van te maken, die toch bekend genoeg voelt voor de fans om enorm van te genieten, terwijl niet-gamers zich er ook goed mee kunnen vermaken.