​Wordt Witcher: Monster Slayer de Pokémon Go van 2021?

Een paar zomers geleden moest je oppassen op de fiets, want je kwam regelmatig een fietser tegen die volledig werd opgezogen door zijn telefoon en regelmatig stopte. Die fietser hoefde nergens naartoe: die deed gewoon zijn Pokémon Go-rondje om punten te scoren in de game. Studio CD Projekt Red doet nu ook een gooi naar de game-zomerhit met The Witcher: Monster Slayer .

Het spel wordt overigens niet ontwikkeld door CD Projekt Red , maar het heeft wel veel met het project te maken. Het schrijft: “The Witcher: Monster Slayer is ontwikkeld en uitgegeven door Spokko. Het speelt zich af lang voor het verhaal uit de The Witcher-gameserie van CD Projekt Red. In een tijd waarin monsters in grote aantallen vrij door het land zwerven, is de relatief nieuwe rol van Witcher essentieel geworden op het hele continent."

Op 21 juli komt The Witcher: Monster Slayer op mobiel uit. Het wordt net als Pokémon Go een gratis te spelen spel, al zullen er ongetwijfeld microtransacties aan worden toegevoegd. Je kunt je nu vast registreren op Google Play , zodat je een seintje krijgt als het spel live is. Het spel komt ook uit op iOS. Het gaat wederom om een augmented realitygame, waarin je de monsters uit The Witcher in de echte wereld moet opzoeken en bevechten.

AR-game voor mobiel

In Monster Slayer zullen spelers de wereld om hen heen zien transformeren in het duistere fantasierijk dat bekend is uit het The Witcher-universum. CD Projekt Red: "Als pas getrainde Witcher houden ze zich bezig met locatiegebaseerde gameplay en geavanceerde augmented reality-functies om bloeddorstige monsters op te sporen en te jagen die in de buurt op de loer liggen.”



Het zou heel tof zijn als CD Projekt Red een hit zou scoren, want vele gamers hebben nog een vreemde nasmaak van de release van Cyberpunk 2077 eind 2020. Die release werd zo geteisterd door bugs, dat de studio mensen zelfs geld teruggaf. De Poolse gamestudio heeft echter ook voortreffelijke games gemaakt, namelijk die van The Witcher. Bijvoorbeeld het kaartspel Gwent op mobiel is een groot succes. Het is nog even afwachten of de game leuk is en goed werkt, maar in principe zijn er genoeg redenen om te denken dat dit best eens dé zomerhit op mobiel zal zijn.

The Witcher: Monster Slayer verschijnt op 21 juli op mobiel.