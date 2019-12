​The Witcher op Netflix: Geralt begint goed

Er ligt nogal wat druk op de schouders van Lauren Schmidt Hissrich. Zij maakt de Netflix-serie The Witcher, bekend van de games, maar gebaseerd op de boeken. Vandaag verschijnt het eerste seizoen op Netflix: het tweede is al aangekondigd. Gisteren werd de eerste aflevering getoond aan een select gezelschap en wij waren erbij.





The Witcher in Amsterdam De Beurs van Berlage in Amsterdam was speciaal voor The Witcher omgetoverd tot een Witcher-walhalla: helemaal in middeleeuwse/fantasy-stijl. Er was een weelderig bos nagebouwd, er was een vuurspuwer, een engel-achtige dame op een schommel die zo uit de Droomvlucht leek te zijn gevlogen en een engerd met een levenloze dame naast zich. Er waren troubadours en muzikanten om die echte tavernesfeer neer te zetten en je kon een 3D-gifje laten maken bij een goedgevulde tafel met eten en kelken. Kortom, de sfeer zat er goed in en de acteurs maakten dit feestje helemaal compleet. Het hoogtepunt van de avond was natuurlijk het exclusief kunnen zien van de eerste aflevering van The Witcher, waarin Superman-acteur Henry Cavill de hoofdrol van Geralt of Rivia speelt. Geralt is een hekser (Witcher dus) en hij gebruikt magie om te doen wat hij denkt dat goed is. Hij wordt bovendien ingehuurd om monsters om te leggen. We werden dan ook in de eerste scène meteen getrakteerd op een hevige strijd met een spin-achtig waterbeest.



Een moedige keuze van Netflix en seriemaker Lauren Schmidt Hissrich, want dat betekent meteen met de billen bloot: hoe goed is de CGI? Die valt niet tegen. Af en toe zie je wel dat het computergemaakt is, maar over het algemeen is het gevecht geloofwaardig en trekt het je juist de aflevering in. Nadat Geralt weer op zijn paard Plötze (Roach) stapt, gaat het verhaal pas echt van start. Het draait namelijk niet alleen om The Witcher, maar ook om meerdere dames. Twee van die dames waren in Amsterdam aanwezig om de aflevering aan ons te introduceren. De jonge Freya Allan was met haar 18 jaar wat verlegen op het podium, een schril contrast met wie ze op het scherm is: Princess Ciri, een dame van adel die door keihard te gillen de wereld om zich heen kan beïnvloeden. Van de andere dame die in Amsterdam aanwezig was zagen we deze eerste aflevering iets minder: Anya Chalotra is Yennefer of Vengerberg, een dame die enorm met zichzelf worstelt. Van haar gaan we veel meer zien in deze serie, maar in deze eerste aflevering moest er al zoveel worden uitgelegd, dat het waarschijnlijk een verstandige keuze is met haar even te wachten.

The Witcher werd voorafgaand aan de livegang van het seizoen al regelmatig vergeleken met Game of Thrones. Uiteraard niet helemaal eerlijk: het is inderdaad een fantasy-serie gebaseerd op boeken waarin de nodige geweld voorkomt, maar dat is waar het wel zo’n beetje ophoudt. The Witcher draait juist niet om de strijd om de macht. Geralt is een man die niet per se hoeft op te vallen. Tegelijkeritjd is The Witcher aanzienlijk theatraler. Geralt gaat er echt even voor staan om een dramatische blik te werpen of een oneliner uit te spreken. Ook de moeder van Ciri heeft duidelijk gevoel voor dramatiek, hoewel ze ironisch genoeg juist zegt dat als het er écht op aankomt, dat met veel meer drama gepaard zou gaan. Als de eerste aflevering van The Witcher een goede graadmeter is voor de rest van de serie, dan heeft Netflix iets goeds in handen. Het is kwalitatief gezien een indrukwekkende reeks, want het is eraan af te zien dat de Flix hier veel geld in heeft gestoken. Tegelijkertijd is de vertelling nog wat rommelig: aan het einde van de eerste aflevering weet je dat The Witcher iets moet met Ciri, maar verder is het toneel waarin dat zich allemaal afspeelt nog wat chaotisch. Het is een manier van vertellen die niet aan iedereen besteed is, en waarvan de komende afleveringen echt wat meer zullen moeten blootgeven, zonder te voelen als fillers.

Het eerste seizoen The Witcher op Netflix bestaat uit 8 afleveringen, die allemaal per vandaag op de streamingdienst te zien zijn.