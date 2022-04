Ingenuity spot ruimtepuin op Mars

Deze week toonde NASA een paar bijzondere kiekjes van Mars. Op de foto’s, gemaakt door de Ingenuity helikopter die daar, samen met de Perseverance rover, al meer dan een jaar rondstruint, is het wrak van een ruimtevaartuig te zien. Wees gerust, of moet ik zeggen helaas… het is geen buitenaards ruimtepuin. Nee, de helikopter fotografeerde feitelijk zijn eigen puin. Of, beter gezegd, het puin van de lander waarmee de Perseverance op Mars arriveerde.

20.000 km/h

De foto’s laten in ieder geval zien dat, ondanks de landingsparachute, de impact vrij behoorlijk geweest moet zijn. Niet zo gek als je bedenkt dat het voertuig de atmosfeer van Mars bereikte met een snelheid van zo’n 20.000 kilometer per uur. In dat licht bezien valt de puinhoop nog best mee.