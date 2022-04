Perseverance filmt zonsverduistering op Mars

De hele verduistering duurde amper 40 seconden. De twee manen van Mars zijn een stuk kleiner dan onze maan, en de positie is zodanig dat een totale zonsverduistering op Mars nooit kan voorkomen. Toch is het een bijzondere gebeurtenis. Marsrover Perseverance stuurde het filmpje naar ‘huis’. Kijk en geniet.

Eerder deze maand was er een zonsverduistering te zien op Mars. Omdat daar, net als 11 jaar geleden, een rover met een camera rondrijdt, kunnen we de beelden daarvan nu ook hier op Aarde bewonderen.

Ooit, op 11 augustus 1999, was ik in de gelukkige gelegenheid om zelf een totale zonsverduistering mee te maken. Wie dat ook heeft mogen ervaren weet welke impact dat heeft. Enkele seconden vóór de totale eclips gebeurt er van alles. Het wordt stil, de wind gaat liggen en je staat – ik althans – letterlijk met open mond te kijken naar een fenomeen dat de meeste mensen nooit zullen ervaren. Een fenomeen dat je ook écht zelf live ervaren moet hebben om te begrijpen wat het met je doet.

Betere beelden dan in 2012

Het is niet de eerste keer dat een zonsverduistering op Mars gefilmd werd. In 2012 deed een andere rover, Curiosity, dat ook al. Echter, in 11 jaar tijd is ook de camera van een marsrover kwalitatief een stuk beter geworden. De beelden die nu door Perseverance gemaakt zijn, hebben daarom een veel hogere resolutie en meer kleur. De verschillen zijn dan ook duidelijk zichtbaar