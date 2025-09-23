NASA presenteert zijn nieuwe lichting astronauten: meerderheid is vrouw

Het gaat om de 24ste lichting astronauten en een van hen is zelfs al eens in de ruimte geweest, namelijk met SpaceX. NASA zegt dat dit Amerika’s beste en slimste mensen zijn en dat dat nodig is voor de grote toekomstplannen van de ruimtevaartorganisatie. Daar zal het ongetwijfeld extra de nadruk op leggen omdat de regering van plan is om veel minder geld naar ruimtevaart te laten gaan, waardoor verschillende toekomstige missies juist met de dag onzekerder worden.

Maan en Mars

“We gaan terug naar de maan, en deze keer blijven we daar. En met wat we leren tijdens onze missies naar de maan, gaan we naar Mars en gaan we verder, het onbekende in”, zegt NASA. De nieuwe mensen zijn:

Ben Bailey, 38, is een chief warrant officer 3 in het Amerikaanse leger. Hij is geboren en getogen in Charlottesville, Virginia. Hij heeft een bachelordiploma in werktuigbouwkunde van de Universiteit van Virginia en rondt momenteel een master in systeemtechniek af aan de Naval Postgraduate School in Monterey, Californië. Bailey is afgestudeerd aan de US Naval Test Pilot School en heeft meer dan 2000 vlieguren op zijn naam staan in meer dan 30 verschillende helikopters en vliegtuigen. Op het moment van zijn selectie was Bailey verantwoordelijk voor het testen van nieuwe technologieën aan boord van helikopters van het leger, met als specialisatie de UH-60 Black Hawk en CH-47F Chinook.

Lauren Edgar, 40, beschouwt Sammamish, Washington, als haar thuisstad. Ze behaalde een bachelordiploma in aardwetenschappen aan Dartmouth College en haar master en doctoraat in geologie aan het California Institute of Technology. Edgar was adjunct-hoofdonderzoeker voor het Artemis III Geology Team. In deze functie hielp ze bij het definiëren van de wetenschappelijke doelstellingen voor de maan, de geologische activiteiten die NASA-astronauten zullen uitvoeren en de wetenschappelijke operaties voor de terugkeer van NASA naar de maan. Ze heeft ook meer dan 17 jaar ondersteuning geboden aan Marsverkenningsrovers. Op het moment van haar selectie werkte ze bij de US Geological Survey.

Adam Fuhrmann, 35, is majoor bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij komt uit Leesburg, Virginia, en heeft meer dan 2100 vlieguren op zijn naam staan in 27 vliegtuigen, waaronder de F-16 en F-35. Hij heeft een bachelordiploma in lucht- en ruimtevaarttechniek van het Massachusetts Institute of Technology en masterdiploma’s in vliegproeftechniek en systeemtechniek van respectievelijk de US Air Force Test Pilot School en Purdue University. Fuhrmann is ingezet ter ondersteuning van Operations Freedom’s Sentinel en Resolute Support, waarbij hij 400 gevechtsuren heeft gemaakt. Op het moment van zijn selectie was Fuhrmann directeur operaties van een vliegproefeenheid van de luchtmacht.

Cameron Jones, 35, is majoor bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij is afkomstig uit Savanna, Illinois. Hij heeft een bachelor- en masterdiploma in lucht- en ruimtevaarttechniek van de University of Illinois in Urbana-Champaign. Hij is ook afgestudeerd aan de US Air Force Test Pilot School op Edwards Air Force Base in Californië en de US Air Force Weapons School op Nellis Air Force Base in Nevada. Jones is een testpiloot met meer dan 1600 vlieguren in meer dan 30 verschillende vliegtuigen, waaronder 150 gevechtsuren. Het grootste deel van zijn vlieguren heeft hij gemaakt in de F-22 Raptor. Op het moment van zijn selectie was Jones Air Force Academic Fellow bij het Defense Advanced Research Projects Agency.

Yuri Kubo, 40, komt uit Columbus, Indiana. Hij behaalde een bachelordiploma in elektrotechniek en een masterdiploma in elektrotechniek en computertechniek aan de Purdue University. Hij werkte 12 jaar bij verschillende teams bij SpaceX, onder meer als lanceringsdirecteur voor Falcon 9-raketlanceringen, directeur avionica voor het Starshield-programma en directeur Ground Segment. Eerder in zijn carrière was Kubo co-opstudent bij NASA Johnson, waar hij meerdere tours voltooide ter ondersteuning van het Orion-ruimtevaartuig, het internationale ruimtestation en het spaceshuttleprogramma. Op het moment van zijn selectie was Kubo senior vicepresident Engineering bij Electric Hydrogen.

Rebecca Lawler, 38, komt uit Little Elm, Texas, en is voormalig luitenant-commandant bij de Amerikaanse marine. Ze is een voormalig P-3-piloot bij de marine en experimenteel testpiloot met meer dan 2800 vlieguren in meer dan 45 vliegtuigen. Lawler heeft een bachelordiploma in werktuigbouwkunde van de Amerikaanse marineacademie en masterdiploma’s van de Johns Hopkins University en de National Test Pilot School. Ze is ook afgestudeerd aan de US Naval Test Pilot School. Lawler vloog ook als orkaanjager voor de National Oceanic and Atmospheric Administration en tijdens NASA’s Operation IceBridge. Op het moment van selectie was ze testpiloot voor United Airlines.

Anna Menon, 39, komt uit Houston en behaalde haar bachelordiploma aan de Texas Christian University met een dubbele major in wiskunde en Spaans. Ze heeft ook een master in biomedische technologie van Duke University. Menon werkte eerder in het Mission Control Center van NASA Johnson, waar ze ondersteuning bood voor medische hardware en software aan boord van het internationale ruimtestation ISS. In 2024 vloog Menon als missiespecialist en medisch officier aan boord van SpaceX’s Polaris Dawn naar de ruimte. Tijdens de missie werd een nieuw hoogterecord voor vrouwen gevestigd, vond de eerste commerciële ruimtewandeling plaats en werden ongeveer 40 onderzoeksexperimenten voltooid. Op het moment van haar selectie was Menon senior engineer bij SpaceX.

Imelda Muller, 34, beschouwt Copake Falls, New York, als haar geboorteplaats. Ze was voorheen luitenant bij de Amerikaanse marine en diende als medisch officier onder water na een opleiding aan het Naval Undersea Medical Institute. Muller behaalde een bachelordiploma in gedragsneurowetenschappen aan de Northeastern University en een medisch diploma aan het University of Vermont College of Medicine. Muller heeft onder meer medische ondersteuning verleend tijdens operationele duiktrainingen van de marine in het Neutral Buoyancy Laboratory van NASA. Op het moment van haar selectie voltooide Muller een opleiding tot anesthesist aan de Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore.

Erin Overcash, 34, is luitenant-commandant bij de Amerikaanse marine. Ze komt uit Goshen, Kentucky, en heeft een bachelordiploma in lucht- en ruimtevaarttechniek en een masterdiploma in bioastronautica van de University of Colorado, Boulder. Overcash is afgestudeerd aan de US Naval Test Pilot School en is een ervaren F/A-18E- en F/A-18F Super Hornet-piloot met meerdere uitzendingen op haar naam. Ze heeft meer dan 1300 vlieguren gemaakt in 20 vliegtuigen, waaronder 249 landingen op vliegdekschepen. Overcash maakte deel uit van het World Class Athlete Program van de marine en trainde fulltime in het Olympic Training Center met het Amerikaanse nationale rugbyteam voor vrouwen. Op het moment van selectie was ze aan het trainen voor een tour als hoofd van een squadronafdeling.

Katherine Spies, 43, komt uit San Diego en heeft een bachelordiploma in chemische technologie van de University of Southern California en een masterdiploma in ontwerptechniek van Harvard University. Ze is een voormalig AH-1-aanvalshelikopterpiloot bij het Marine Corps en experimenteel testpiloot, met meer dan 2000 vlieguren in meer dan 30 verschillende vliegtuigen. Spies is afgestudeerd aan de US Naval Test Pilot School en was tijdens haar actieve dienst werkzaam als UH-1Y/AH-1Z-projectofficier en AH-1W-platformcoördinator. Op het moment van haar selectie was Spies directeur vluchttesttechniek bij Gulfstream Aerospace Corporation.

Succes, nieuwe lichting!