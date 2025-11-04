Nederland heeft relatief veel banen waarbij AI juist kan helpen

Kunstmatige intelligentie – oftewel AI – bekleedt een alsmaar grotere rol in de samenleving. Dit heeft ook invloed op de werkgelegenheid in onze maatschappij. Er vallen flink wat ontslagen bij grote bedrijven, en de vraag is maar of iedereen aan een nieuwe baan kan komen. Gelukkig zijn er volgens een nieuw onderzoek relatief veel ‘AI-complementaire banen’ in Nederland; oftewel banen waarbij kunstmatige intelligentie juist kan helpen.

De opmars van AI

Het is haast onmogelijk om niet op de hoogte te zijn van de enorme wereldwijde opmars van AI. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in privésferen wordt kunstmatige intelligentie steeds vaker voor allerlei zaken ingezet. Van coderen of even snel een feitje opzoeken tot complete verslagen of sollicitatiebrieven schrijven: ChatGPT, Copilot en soortgelijke AI-tools zijn niet meer weg te denken en lijken ook voorgoed te blijven.

Afgelopen september publiceerde kredietverzekeraar Allianz Trade dan ook een onderzoek waaruit blijkt dat binnen vijf jaar 60% van de banen voor hoogopgeleiden op de tocht komen te staan. De arbeidsmarkt van de hoogontwikkelde Nederlandse economie zou bovenmatig gevoelig zijn voor de opkomst van Agentic AI, oftewel kunstmatige intelligentie die zelfstandig beslissingen kan nemen en taken uitvoert zonder dat een mens daarbij helpt.