AI zorgt voor 14.000 ontslagen bij Amazon

Amazon gaat wederom een ontslagronde doorvoeren, waarbij ongeveer 14.000 werknemers hun baan verliezen. De ontslagen vallen om kosten te besparen, maar het bedrijf heeft in een bericht naar zijn werknemers benadrukt dat het gebruik van AI – oftewel kunstmatige intelligentie – er voor zorgt dat het bedrijf ‘slanker’ door het leven kan gaan.

Geen verrassing

Dat AI steeds meer verstrengeld raakt in ons dagelijks leven is inmiddels geen nieuws meer. Bedrijven proberen dan ook massaal de technologie in te lijven in de dagelijkse workflow, en het multinationale techbedrijf Amazon wil niet achterblijven. Afgelopen juni gaf CEO Andy Jassy al aan dat het gebruik van AI-tools het aantal werknemers bij het bedrijf de komende jaren zou verminderen, en Amazon lijkt nu woord bij daad te houden.

Hoewel er eerder van uitgegaan werd dat zo’n 30.000 werknemers bij Amazon hun ontslag zouden krijgen, beslaan de 14.000 ontslagen natuurlijk alsnog een flinke hap in het werknemersbestand van de kantoren van Amazon. Het is nog niet bekend welke rollen precies verdwijnen en op welke locaties de ontslagen vallen. Wel zullen de meeste werknemers negentig dagen hebben om intern naar een nieuwe baan te zoeken.