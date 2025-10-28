AI zorgt voor 14.000 ontslagen bij Amazon

Amazon gaat wederom een ontslagronde doorvoeren, waarbij ongeveer 14.000 werknemers hun baan verliezen. De ontslagen vallen om kosten te besparen, maar het bedrijf heeft in een bericht naar zijn werknemers benadrukt dat het gebruik van AI – oftewel kunstmatige intelligentie – er voor zorgt dat het bedrijf ‘slanker’ door het leven kan gaan.
Dat AI steeds meer verstrengeld raakt in ons dagelijks leven is inmiddels geen nieuws meer. Bedrijven proberen dan ook massaal de technologie in te lijven in de dagelijkse workflow, en het multinationale techbedrijf Amazon wil niet achterblijven. Afgelopen juni gaf CEO Andy Jassy al aan dat het gebruik van AI-tools het aantal werknemers bij het bedrijf de komende jaren zou verminderen, en Amazon lijkt nu woord bij daad te houden.
Hoewel er eerder van uitgegaan werd dat zo’n 30.000 werknemers bij Amazon hun ontslag zouden krijgen, beslaan de 14.000 ontslagen natuurlijk alsnog een flinke hap in het werknemersbestand van de kantoren van Amazon. Het is nog niet bekend welke rollen precies verdwijnen en op welke locaties de ontslagen vallen. Wel zullen de meeste werknemers negentig dagen hebben om intern naar een nieuwe baan te zoeken.
“De ontslagen zetten onze missie voort om nog sterker te worden door nog meer bureaucratie en lagen te reduceren, en er voor te zorgen dat we investeren in onze grootste markten en wat het belangrijkst is voor de huidige en toekomstige wensen van onze klanten”, zo stelde senior executive Beth Galetti in een bericht naar werknemers vandaag.
Hoewel de bovenstaande opmerking niet al teveel prijs geeft over de echte reden rondom de ontslagronde, maakte de rest van Galetti’s bericht veel duidelijk: “Sommigen vragen zich misschien af waarom we minder werkplek hebben wanneer het bedrijf het zo goed doet. Deze AI-generatie betreft de meest transformatieve technologie die we hebben gezien sinds de komst van het internet. Het zorgt ervoor dat bedrijven sneller dan ooit kunnen innoveren, zowel in bestaande marktsegmenten als nieuwe. We zijn er dan ook van overtuigd dat we onze organisatie slanker moeten indelen.”
Amazon is tijdens de coronapandemie eerder dit decennium explosief gegroeid, ook in het aantal werknemers. Zoals zoveel bedrijven wil de techgigant die groot is geworden met de gelijknamige webwinkel nu echter weer krimpen om de winstmarges te verhogen en minder onnodige hiërarchie te hebben. De afgelopen jaren werden er al meerdere ontslagrondes doorgevoerd bij het bedrijf.
Automatisering – deels door gebruik van AI – lijkt daarbij het sleutelwoord. Amazon wil steeds meer processen intern versnellen door AI in te zetten zodat er geen mensenwerk meer aan te pas komt. AI wordt al gebruikt bij Amazon om logistieke processen te optimaliseren en productbeschrijvingen te creëren.
Zoals gezegd is de ontslagronde niet per se tekenend voor Amazon, maar voor de gehele technologiesector. Ook bedrijven als Microsoft en Google hebben de afgelopen tijd duizenden banen geschrapt. Vaak wordt AI daarbij ook genoemd als een drijvende kracht achter de reorganisaties.
Daar hebben de vele werknemers die worden getroffen door deze ontslagrondes natuurlijk bar weinig aan. Zij zien steeds meer functies waar zij voorheen in uitblonken verdwijnen, en moeten op zoek naar een andere baan – soms met herscholing als enige oplossing om die te vinden.
Hoewel AI dus veel technologische progressie en automatisering met zich meebrengt, legt het ook een breder probleem in de samenleving bloot: zal er in de (nabije) toekomst nog wel genoeg werk zijn om iedereen aan een eerlijk loon te helpen? En – ook niet onbelangrijk – wordt de menselijke hand bij het leveren van producten en diensten niet teveel uit het oog verloren?