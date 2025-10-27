Amazon wil meer dan €1,4 miljard investeren in Nederland

Amazon is van plan om de komende drie jaar (2025 – 2027) meer dan €1,4 miljard te investeren in Nederland. Dit onderstreept het vertrouwen van het bedrijf in Nederland en bevestigt Amazon’s toewijding aan innovatie en het bieden van een nog betere klantervaring door lage prijzen, ruime productkeuze en gemak, terwijl het kleine bedrijven in Nederland helpt succesvol te zijn.

Deze investering, die de grootste financiële toezegging aan Nederland is sinds de lancering in 2020, zal zowel Amazon Web Services (AWS) als de retailactiviteiten ondersteunen, inclusief infrastructuurontwikkeling, en helpt het midden- en kleinbedrijf hun bereik naar klanten in Nederland en internationaal uit te breiden.

5 jaar in Nederland

Eva Faict, Country Manager van Amazon Nederland, kondigt de investeringsplannen vandaag aan tijdens Amazon’s congres in Den Haag ter gelegenheid van het vijf jarig bestaan in Nederland.

“Nederland is een belangrijke groeimarkt voor ons. Onze primaire focus ligt op het blijvend aanbieden van lage prijzen, een ruime productkeuze en snellere en gemakkelijke bezorgopties aan onze Nederlandse klanten. Deze investering van meer dan 1,4 miljard euro in Nederland weerspiegelt die toewijding,” zegt Eva Faict. “Met deze investeringen kunnen we onze klanten nog beter bedienen, onze diensten verbeteren en tegelijkertijd kansen creëren voor lokale bedrijven om te groeien en Nederlandse ondernemers verder ondersteunen met onze technologie en expertise.”

Focus op klanten en ondersteuning van Nederlandse ondernemers

Amazon zal zijn bestaande activiteiten verbeteren en uitbreiden. De extra middelen zullen worden gebruikt om de algehele ervaring voor zowel klanten als ondernemers die via Amazon verkopen te optimaliseren, inclusief investeringen in technologie en logistiek om het productaanbod uit te breiden, lagere prijzen aan te bieden en de snelheid en het gemak van bezorging te verbeteren.

“Deze investering zal aanzienlijk ten goede komen aan Nederlandse mkb’ers die via Amazon.nl verkopen. Meer dan 60% van alle producten die op Amazon.nl worden verkocht, komt inmiddels van onze verkooppartners, en we zien steeds meer Nederlandse ondernemers hun bedrijf succesvol laten groeien en klanten bereiken in Nederland en wereldwijd. We bieden ondernemers niet alleen een verkoopkanaal, maar ondersteunen hen ook met logistieke oplossingen, marketingtools en exportmogelijkheden,” zegt Eva Faict.

Daarnaast stelt Amazon via AWS Nederlandse ondernemers in staat om met moderne cloud- en dataoplossingen hun productiviteit te verhogen, innovatie te stimuleren en AI-mogelijkheden te benutten om hun bedrijf te laten groeien.

Nederlands mkb: 90% bereikt wereldwijde markten

Amazon blijft een motor voor Nederlandse midden- en kleinbedrijven die hun activiteiten internationaal willen uitbreiden. Meer dan 4.500 mkb’ers verkopen momenteel via Amazon, waarvan bijna 90% succesvol klanten bereikt in 170 landen wereldwijd. De Europese markt blijft bijzonder sterk voor deze Nederlandse verkopers, waarbij meer dan 75% van hen exporteert naar andere EU-lidstaten. De Duitse, Franse, Amerikaanse, Britse en Italiaanse markten zijn de belangrijkste exportbestemmingen geworden voor Nederlandse bedrijven op Amazon.

Economische impact en groei

Amazon heeft nu meer dan 1000 mensen in dienst in Nederland, verspreid over de kantoren in Amsterdam en Den Haag, tot aan het sorteercentrum in Rozenburg. Onafhankelijk onderzoek door macro-economisch adviesbureau Keystone Strategy schat dat alleen al in 2024 Amazon’s investeringen meer dan 2.000 indirecte banen en 900 geïnduceerde banen in de bouw, logistiek en professionele dienstverlening ondersteunden. Volgens schattingen van Keystone droegen Amazon’s investeringen in 2024 meer dan €200 miljoen bij aan het Nederlandse BBP, met een cumulatieve bijdrage van meer dan €1 miljard sinds 2013.