Op een bedrijventerrein wil je precies weten wie er binnenkomt. Ongewenste bezoekers, voertuigen die zich toegang verschaffen tot afgesloten zones of diefstal na sluitingstijd zijn risico's waar elke ondernemer mee te maken kan krijgen. Toegangscontrole is allang geen kwestie meer van een slagboom en een portier. Moderne systemen combineren hardware en slimme technologie tot een beveiliging die je volledig naar eigen wens kunt instellen. In dit artikel lees je welke oplossingen er zijn en hoe je ze slim combineert.

Poortautomatisering als slimme eerste verdedigingslinie

De basis van elk goed toegangssysteem is de poort zelf. Een sterke poortopener bepaalt niet alleen wie er binnenkomt, maar ook hoe snel, hoe stil en hoe betrouwbaar dat gebeurt. Afhankelijk van het type poort kies je voor een knikarmopener, een lineaire opener, een ondergrondse variant of een schuifpoortopener voor zware industriële poorten. Vooral dat laatste is relevant op drukke terreinen waar de poort tientallen keren per dag open en dicht gaat. De keuze voor het juiste type hangt af van het gewicht van de poort, de beschikbare ruimte en de gebruiksfrequentie.

Toegangsbeheer regelen

Een poortopener zonder toegangsbeheer is een halve oplossing. De echte controle zit in de laag er bovenop: wie mag de poort bedienen en op welk moment?

Daarvoor zijn verschillende technologieën beschikbaar. Codeklavieren zijn de eenvoudigste variant. Dit is een pincode, waardoor de poort opent. Handzenders werken goed voor vaste medewerkers en GSM-modules maken het mogelijk om de poort op afstand te bedienen via je telefoon, wat handig is als je iemand toegang wil geven zonder zelf aanwezig te zijn. Wil je het echt waterdicht aanpakken? Dan is kentekenherkenning de meest geavanceerde optie: alleen voertuigen met een geregistreerd kenteken komen binnen, de rest niet.

Intercomsystemen en videofoons vullen dit verder aan. Zo kun je vanuit een kantoor zien wie er voor de poort staat en op afstand beslissen of je iemand binnenhaalt.

Verkeerspalen en slagbomen als fysieke barrières

Niet elke dreiging komt via de hoofdingang. Achterpaden, laadperrons en parkeerzones zijn plekken waar voertuigen ongewenst kunnen doorrijden. Hier zijn fysieke barrières de oplossing. Zo bieden de verkeerspalen van Geran een solide manier om rijroutes af te bakenen en onbevoegden te weren zonder dat je daar permanent iemand voor nodig hebt.

Het verschil tussen palen, slagbomen en bollards zit vooral in de toepassing. Slagbomen reguleer je eenvoudig voor frequent verkeer, zoals bij een parkeerterrein. Verkeerspalen zijn geschikt voor zones waar je selectief toegang wil geven. Hydraulische bollards bieden de hoogste weerstand en worden ingezet op plekken waar ramkraak of opzettelijke aanrijding een reëel risico is.

Van losse producten naar een compleet systeem

De producten hierboven werken het beste als ze op elkaar zijn afgestemd. Een poortopener die niet communiceert met het toegangsbeheer, of palen die los staan van de rest van de beveiliging levert gaten op. Een goed toegangssysteem is een geheel, geen optelsom van losse onderdelen.

Wat het juiste systeem is, hangt af van de grootte van het terrein, het type bezoekers en de risico's die je wil afdekken. Een kleine opslag heeft andere eisen dan een bedrijvenpark met meerdere huurders en een gezamenlijke inrit. Begin daarom met een duidelijk beeld van wat je wil beveiligen en voor wie, dan volgt de technische invulling vanzelf.