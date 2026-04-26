AMSTERDAM – In de wereld van lokale dienstverlening is de match tussen consument en vakman vaak nog een ouderwetse zoektocht. Het platform voor lokale diensten Trustoo brengt daar verandering in. Met de lancering van een nieuwe AI-zoekfunctie en een persoonlijke ‘co-pilot’ voor ondernemers, laat het bedrijf zien dat slimme technologie en geverifieerde data de sleutel zijn tot een transparante markt.

De missie: weg met de ondoorzichtige markt

Trustoo werd in 2017 opgericht door Lars Freriks en Pieter Westerhuis met een helder doel voor ogen: de markt voor lokale diensten transparant maken. Ze zagen dat veel online platformen werkten als een ‘black-box’, waarbij aanvragen zonder enige controle werden doorverkocht.

Freriks en Westerhuis kozen voor een andere weg. Door geverifieerde bedrijfsinformatie, keurmerken en actuele beschikbaarheid te combineren, creëerden ze een platform dat niet zomaar lijstjes genereert, maar een zorgvuldig samengestelde ‘top 10’ biedt die écht matcht met de behoefte van de klant.

AI als turbo op geverifieerde data

De nieuwste stap in de evolutie van Trustoo is de integratie van Artificial Intelligence . Waar algemene AI-modellen soms de plank misslaan door gebrek aan feitelijke data, gebruikt Trustoo AI om hun eigen, gevalideerde dataset te ontsluiten.

Pieter Westerhuis, mede-oprichter van Trustoo:

"De komst van AI biedt enorme kansen, zolang je het koppelt aan de juiste data. Een standaard AI weet niet of een schilder morgen tijd heeft voor een klus, maar wij hebben die unieke data wel. Door onze AI-laag over deze gecureerde dataset heen te leggen, verhogen we de kwaliteit van de match aanzienlijk en halen we de onbetrouwbaarheid uit de markt."

Met de nieuwe chatfunctie kunnen consumenten hun klus tot in de kleinste details beschrijven, waarna de AI razendsnel de meest geschikte specialist uit de database vist.

De AI Co-pilot: de motor voor de ondernemer

Niet alleen de consument profiteert; ook voor de vakman verandert er veel. Veel ondernemers zijn na een lange werkdag nog uren kwijt aan hun administratie. Trustoo introduceert daarom een AI-assistent die fungeert als een persoonlijke ‘co-pilot’.

De ondernemer blijft altijd in controle en kan met een paar klikken alle afspraken bevestigen," benadrukt Deze assistent helpt bij het opvolgen van leads en het opstellen van offertes, bijna volledig op de automatische piloot. "," benadrukt Wouter Koene, AI-specialist bij Trustoo

Ambitie zonder grenzen

Met bijna honderd medewerkers en een groeiend team in Berlijn, is de ambitie van Trustoo kraakhelder: een ‘household brand’ worden in heel Europa.

Lars Freriks, mede-oprichter van Trustoo:

"Onze filosofie is dat je als ondernemer fouten moet durven maken om te blijven innoveren. We willen de motor achter het succes van vakmensen zijn, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun marketing, maar simpelweg kunnen uitblinken in hun ambacht. We staan pas aan de vooravond van wat technisch mogelijk is."