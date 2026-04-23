Programmeren, spreadsheets maken: de nieuwe update van het GPT-model is er een die veel mensen moet aanspreken, want er zijn veel gebruikers bij gebaat. Althans, wel als we luisteren naar wat OpenAI erover te zeggen heeft. Het spreekt zelfs over de slimste en meest intuïtieve GPT tot nu toe.

GPT-5.5

GPT-5.5 moet vooral behulpzaam zijn bij het debuggen van programmeercode, het maken van data-analyses, het uitvoeren van online onderzoek en het zelfstandig bedienen van software. Het is echter niet alleen maar voor programmeurs en studenten een upgrade, stelt OpenAI. Zo zou het ook voor je dagelijkse werkzaamheden een upgrade zijn, mede omdat het nieuwe AI-model documenten en spreadsheets kan maken.

“In Codex is GPT‑5.5 beter dan GPT‑5.4 in het genereren van documenten, spreadsheets en presentaties. Alfatesters gaven aan dat het model beter presteerde dan eerdere modellen bij taken als operationeel onderzoek, spreadsheetmodellering en het omzetten van ongestructureerde bedrijfsgegevens in concrete plannen. In combinatie met de computervaardigheden van Codex brengt GPT‑5.5 ons dichter bij het gevoel dat het model daadwerkelijk samen met jou de computer bedient: meekijken op het scherm, klikken, typen, door interfaces navigeren en met precisie tussen verschillende tools schakelen.”

Uiteindelijk zijn de upgrades van AI-modellen vaak grote verhalen over hoe het vooral beter, sneller en sterker is, waarbij er ook allerlei benchmarks bij worden gehaald. Uiteindelijk moet je het als gebruiker vooral zelf ervaren. Dat heeft OpenAI ook wel geleerd toen het met GPT 5 kwam vorig jaar en mensen helemaal niet te spreken waren over hoe onvriendelijk hun AI-maatje ineens was geworden. Het zal dan ook niet alleen maar positief zijn wat GPT-5.5 brengt, maar in ieder geval is het vooral voor agentic AI en programmeren weer een nieuwe stap.

Meer veiligheidsmaatregelen en minder tokens

OpenAI zegt: “GPT‑5.5 boekt ook vooruitgang bij wetenschappelijke en technische onderzoeksworkflows, die meer vereisen dan alleen het beantwoorden van een lastige vraag. Onderzoekers moeten een idee verkennen, bewijs verzamelen, aannames testen, resultaten interpreteren en beslissen wat de volgende stap wordt. GPT‑5.5 is beter in staat om deze cyclus te doorlopen en vol te houden dan andere modellen.”

GPT-5.5 heeft meer veiligheidsmaatregelen en er zijn minder tokens nodig om taken te volbrengen binnen Codex. GPT-5.5 komt nu uit op Plus, Pro, Business en Enterprise, terwijl GPT-5.5 ook naar die abonnees komt, behalve de Plus-betalers.

OpenAI heeft een bewogen maand met eerst al GPT-5.4 waarvan ook een Cyber-versie is die net als Mythos van Anthropic zwaktes in software kan opsporen. Toen kwam het eerder deze week met Images 2 voor het maken van AI-afbeeldingen waarin teksten wel leesbaar zijn en ondertussen is Altman overal vijanden aan het maken, door in een podcast te zeggen dat Mythos angstmarketing is en helemaal niet zo goed is als Anthropic voorstelt.