OpenAI heeft een nieuw abonnement geïntroduceerd voor ChatGPT . Het is geen goedkoop abonnement, maar het is dan ook vooral gericht op programmeren. Het gaat om een nieuw Pro-abonnement dat bedoeld is voor langere programmeersessies met Codex.

ChatGPT Pro

OpenAI laat het abonnement precies tussen Plus van 20 dollar per maand en Pro van 200 dollar per maand inzitten met een prijs van 100 dollar per maand. Je hebt hiermee onbegrensd toegang tot GPT-5.4, toegang tot GPT-5.4 Pro en tijdelijk meer dan 10 keer meer Codex-gebruik dan Plus. Het is een abonnement echt voor vibecoding, waarbij je AI via prompts verteld wat voor soort app of widget of andere tool je graag wil maken en de AI voor je aan de slag gaat. Heeft het iets gemaakt, dan kun je via prompts weer aanpassingen doen.

Zeker ontwikkelaars die echt lang met programmeren en vibecoden bezig zijn kunnen profiteren van dit abonnement, stelt OpenAI. Het ziet dat Codex steeds fanatieker wordt gebruikt en het hoopt het toegankelijker te maken door een extra abonnement toe te voegen. Ook is het niet meer zo dat het kijkt naar lange sessies op dezelfde dag, maar dat het juist wat meer gaat spreiden in hoe je Codex kunt gebruiken. Het zoekt namelijk naar een manier om de dagpiek wat naar beneden te brengen.

Codex

Wat de limieten precies zijn is erg afhankelijk van welk model je gebruikt, maar ook welke taak. Er wordt daarin ook gekeken naar wat er lokaal wordt uitgevoerd of juist via de Cloud van OpenAI. Het is duidelijk dat dit abonnement vooral voor zakelijke gebruikers is bedoeld of mensen die als hobby vrij serieus met programmeren bezig zijn. Of het nou gaat om hulp met code checken of zelf iets coderen: dit abonnement kan daar goed bij helpen.

Verder heeft OpenAI nog iets gelanceerd vandaag, namelijk GPT-5.3 Instant Mini. Het is de vervanger van GPT-5 Instant Mini, wat het model is dat je mag gebruiken wanneer je door je limiet voor GPT-5.3 Instant hebt gebruikt. Het is wel echt alleen een vangnet en is daarom niet te kiezen in het keuzemenu.

OpenAI: ¨Vergeleken met GPT-5 Instant Mini voelt GPT-5.3 Instant Mini natuurlijker aan in gesprekken, met sterkere schrijfvaardigheid en een beter contextueel begrip tijdens chats. Het presteert beter dan GPT-5 Instant Mini in uiteenlopende situaties.”