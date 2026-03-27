Het is een van de meest gevraagde mogelijkheden voor ChatGPT : de optie om erotische gesprekken met de AI-bot te houden. Voorlopig wordt dit echter niet mogelijk, want ChatGPT-eigenaar OpenAI ziet er voor nu van af. En het is lang niet de enige kunstmatige intelligentie die strenger moet gaan kijken naar de erotische mogelijkheden van kunstmatige intelligentie

Het is een veelbewogen week voor OpenAI. Eerder deze week kondigde het bedrijf aan te stoppen met zijn AI-videotool Sora . Nu blijkt ook dat een langverwachte feature – een zogenaamd ‘adult mode’ voor ChatGPT – voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

OpenAI verkondigt al geruime tijd dat het deze volwassen modus wil uitrollen. Kortgezegd was het de bedoeling dat je door de modus in te schakelen – bijvoorbeeld door te bewijzen dat je volwassen bent – pikante gesprekken met de AI-bot kon houden.

Op zich is dat geen gek idee: hele generaties zijn niet vies van het lezen van stomende verhalen. Een dergelijke functie in ChatGPT zou het in feite mogelijk maken om zelf onderdeel te worden van die verhalen, en de fantasie van een erotisch gesprek uit te kunnen voeren. Veel gebruikers zaten dan ook te wachten op de feature.

En men bleef maar wachten. Vorig jaar werd de ‘adult modus’ al uitgesteld naar december, maar ook dat feestje ging niet door. Toen werd gemeld dat de optie ergens in het eerste kwartaal van het jaar zou verschijnen. Nu heeft OpenAI gemeld dat (via Financial Times ) dat de modus voor onbepaalde tijd is uitgesteld. We hoeven er dus voorlopig niet op te rekenen.

Volgens OpenAI is het de bedoeling dat het bedrijf eerst meer onderzoek doet naar de langetermijneffecten van dergelijke erotische gesprekken met een AI-bot houden. Nadat zowel werknemers als investeerders hun zorgen hebben geuit, wil het bedrijf er zeker van zijn dat het niet gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan misplaatste emotionele binding met de AI-bot, of het gevaar dat de gesprekken te gevoelige onderwerpen omvatten – zoals onderwerpen gerelateerd aan kinderen.

‘Uitkleed’-AI krijgt ook strengere regelgeving

OpenAI is echter niet de enige die voorzichtiger wordt met erotische onderwerpen binnen AI. Meerdere bedrijven achter AI-modellen krijgen te maken met strengere wetgeving, in ieder geval in Europa.

Het Europees Parlement heeft namelijk ingestemd met een verbod op apps waarbij AI gebruikt wordt om mensen in foto’s of video’s ‘uit te kleden’. Diverse AI-apps geven de mogelijkheid om een random afbeelding van een (bekend) persoon te uploaden en te vragen of deze in weinig verhullende of helemaal geen kleding te plaatsen.

Met een ruime meerderheid heeft het Europees Parlement nu besloten dat dit niet meer mag. Wel zijn er uitzonderingen. Zo mag het wel wanneer de persoon die afgebeeld wordt toestemming heeft gegeven, en ook fictieve personen mogen nog uitgekleed worden. Maar zomaar herkenbare personen zonder hun toestemming via AI naakt maken, mag dus niet meer. Er zal wel wat tijd overheen gaan tot dit niet meer mogelijk is: bedrijven krijgen namelijk de tijd om hun AI-modellen aan te passen voordat ze beboet worden.

Ook specifiek in Nederland is een dergelijke zaak in opspraak gekomen. Een rechter heeft namelijk verboden dat mensen via AI-bot Grok (van X) beelden van mensen gebruiken om ze uit te kleden. Deze veelgebruikte functie van AI-modellen wordt dus flink onder een vergrootglas gelegd.

De huidige vorm van AI is relatief nieuw, en de maatschappij is langzaam maar zeker in kaart aan het brengen wat allemaal mogelijk is en wat de gevolgen zijn. Waar de begindagen van AI nog als het Wilde Westen voelden, begint er nu steeds meer regelgeving te komen rondom de technologie.