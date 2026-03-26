Google heeft zijn AI-liedjestool Lyria 3 Pro een upgrade gegeven. Het kan nu nummers maken van meer dan 30 seconden: sterker nog, van 3 volle minuten. Dat is praktisch een heel nummer zoals je dat ook van echte artiesten kent.

Google Lyria 3

Lyria kon tot op heden clipjes van 30 seconden maken, maar nu mag het muziek zijn van 3 minuten. Je kunt ook specifiek vragen om bijvoorbeeld een bepaald intro of een bepaald refrein. Het is een slimme keuze van Google, dat natuurlijk Suno en Udio als grote concurrenten heeft. Google probeert steeds meer mensen te grijpen met zijn AI, al is het opvallend dat het bijvoorbeeld Nano Banana en Veo in Gemini geïntegreerd zijn, terwijl het Lyria tot nu toe nog apart houdt.

Het doet ons denken aan OpenAI dat deze week iedereen verraste door zijn videotool Sora ineens te stoppen. Het werkt ondertussen aan een alles-app waarin zijn browser en programmeertool samen worden gevoegd met ChatGPT. Zou Google Lyria ook wat meer apart houden omdat het er misschien zomaar uit het niets afscheid van kan nemen? Op AI-tools als Sora en Lyria zit doorgaans wat meer druk en er is meer discussie rondom copyright. Muziekartiesten, acteurs: ze vinden het doorgaans maar niks dat er nu allerlei producties in hun stijl of met hun gezicht en stem worden gemaakt.

Integraties

Wel is er een integratie tussen Lyria en Gemini mogelijk en dat maakt deze liedjestool van Google net wat prettiger in de omgang dan de andere AI-muziektools. Bovendien is Google wel van plan om Lyria dieper te integreren, namelijk in Vortex AI voor bedrijven, maar ook Google AI Studio en de Gemini API. Er staat dus zeker wel meer op de rol voor de liedjestool, maar Google neemt wel duidelijk zijn tijd ermee.

Maar goed, nummers van 3 minuten kunnen maken, dat kan toch wel weer voor veel copyrightvragen en -problemen zorgen, waardoor Google mogelijk daarom niet meteen all-in gaat met Lyria. In ieder geval zegt Google dat Lyria 3 en Gemini artiesten niet nadoen: als er een artiest in een prompt wordt genoemd, dan wordt dat als ‘brede inspiratie’ gezien, aldus Google. Ook zit er een check op dat wanneer er iets wordt gemaakt door Lyria, er nog eens wordt gekeken of er geen content bestaat waar het te veel op lijkt.