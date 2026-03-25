Meta en Google zijn aansprakelijk voor de sociale mediaverslaving van een 20-jarige vrouw. Het betekent dat de bedrijven een flinke schadevergoeding van in de miljoenen moeten betalen. Maar dit staat niet op zichzelf: het kan zomaar grote invloed hebben op hoe sociale media als Instagram en YouTube werkten.

Sociale media zijn verslavend gemaakt

De vrouw zei schade te hebben opgelopen omdat de apps zo verslavend waren. Niet door de video’s die erop te zien zijn, maar door het design van de apps an sich. In eerste instantie waren Snapchat en TikTok ook voor de rechter gesleept, maar die zijn er met een schikking van afgekomen. Google laat weten: “We zijn het niet eens met het vonnis en zijn van plan in beroep te gaan. Deze zaak miskent wat YouTube is: een verantwoord gebouwd streamingplatform en geen socialmediasite.” Dit zegt Google al langere tijd, dat het YouTube niet als social medium ziet.

Meta heeft gezegd dat het kijkt naar vervolgstappen om in beroep te gaan, Google gaat ook in beroep. De aanklager is blij en noemt de situatie een referendum: “De uitspraak is een referendum van een een jury aan een hele branche, namelijk dat er verantwoording moet worden afgelegd.” De jury wil dat de bedrijven 3 miljoen dollar schadevergoeding aan de vrouw betalen.

3 miljoen dollar schadevergoeding

Maar waarschijnlijk zijn de bedrijven inmiddels wel met iets anders bezig, naast dat 3 miljoen dollar weinig voorstelt voor deze bedrijven. namelijk zorgen dat ze niet nog meer claims krijgen. Ze zullen hun apps dus moeten aanpassen en dat betekent geld inleveren: de apps worden juist vrij verslavend gemaakt om mensen zo lang mogelijk erop bezig te laten zijn. Des te meer advertenties krijgen ze te zien en dat levert appmakers geld op. Maar dat moet waarschijnlijk dus wel veranderen willen ze niet meer rechtszaken voor hun kiezen krijgen.

Een domper voor de techbedrijven, maar het is dus vooral afwachten wat dit voor de toekomst van sociale media betekent. Het kan met een beroep nog alle kanten op.