Waarom weet niemand, maar Meta heeft nu toch besloten om Horizon Worlds wel nog te laten voortbestaan in VR. Het bericht komt van de CTO van Meta, Andrew Bosworth, die op Instagram deelt dat er is besloten om Horizon Worlds toch nog werkend te houden in VR. In een Q&A zei een fan helemaal in zak en as te zitten omdat het VR-deel weggaat en daarop was de reactie dat dit besluit was genomen.

Meta Horizon Worlds

Wel blijft het online zoals je het nu kent: er komt dus niets nieuws meer bij. Meta zou de app op Quest-headsets uitfaseren vanaf half juni, maar komt nu met de keuze om dan wel weer een deel online te gaan houden. Van het hele Ready Player One-idee dat Meta ons ooit voorhield is dus echt niks meer over, maar je kunt wat ‘was’ nog wel wat langer ervaren.

Hoe lang Meta het online wil gaan houden is onbekend, maar Meta geeft aan dat wat er nu staat en al VR ondersteunt blijft, alleen het maken van volledig nieuwe werelden en games kan straks niet meer. Wat met deze aankondiging de status is van Horizon Central, de Events Arena, Kaiju en Bobber Bay is onduidelijk. We weten het waarschijnlijk op 31 maart, want dan zouden die gebieden offline gaan.

VR gaat toch door

Wat Meta sowieso van plan is, is de vraag. Het heeft natuurlijk een VR-brillenbedrijf gekocht, Oculus, dus het zal hier wel mee doorgaan. Er werken ook ngo duizenden mensen bij Reality Labs, en daar is tot op heden nog geen sprake van meer ontslagen. Er lijkt dus ergens nog wel een kloppend hart te zijn, maar of dat voor het metaverse is of toch voor andere VR-ervaringen: we denken het laatste. Overigens heeft Reality Labs sinds 2021 maar liefst 73 miljard dollar verbrand: dat is 1 miljoen dollar per dag spenderen, 200 jaar lang. Nu is dat dus niet alleen naar het metaverse gegaan, maar ook naar VR-brillen en slimme brillen, maar toch: er is een groot deel van dat geld ‘verloren’ gegaan met hoe het nu met Horizon Worlds verloopt.

Ook blijken VR-brillen niet heel succesvol: Apple ervaart dat ook met zijn VR-bril. Het is nu eenmaal een heel immersive apparaat waar je echt even voor moet gaan zitten en dat doen veel mensen niet, naast dat er ook een groep is die er misselijk van wordt. Het lijkt wel heel futuristisch en tof, maar in de praktijk is het nu eenmaal toch niet zo vanzelfsprekend als in de film die we eerder in dit artikel noemden.