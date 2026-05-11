Instagram stopt met end-to-end encryptie op privéberichten. We wisten dat dat ging gebeuren, maar nu is het zover. Sinds dit weekend heeft het sociale medium geen versleutelde berichtgeving meer. Je moet bovendien de app updaten als je eerdere, versleutelde gesprekken wil downloaden.

Instagram stopt met het versleutelen van je berichten. Als iemand dus nu in je DM’s slide, dan kan dat gesprek makkelijker worden onderschept door kwaadwillenden. Meta zegt dat het hiermee komt omdat mensen de optie om berichten te versleutelen toch al niet gebruikten. Daarnaast zou het er hiermee voor zorgen dat het kinderen beter kan beschermen tegen kwaadwillige mensen op het internet.

End-to-end encryptie wordt normaliter gebruikt om privéberichten van een soort onleesbare code te voorzien, waardoor iemand die je berichten onderschept hiermee niks kan. Dat geldt dan voor hackers, maar bijvoorbeeld ook voor de eigenaren van het s ociale medium . Zo blijven je privéberichten echt privé. Dat heeft uiteraard zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Als kinderen door online engerds worden lastiggevallen, dan is het moeilijker om bewijsmateriaal te vergaren.

Bewijsmateriaal of AI-training?

Echter is er ook een andere kant van de medaille, want Meta kan door deze aanpassing je berichten inzien en dus ook je gesprek gebruiken voor het trainen van AI. Het heeft volop ambitie op het gebied van kunstmatige intelligentie, en tegelijkertijd weten we dat de datasets waarmee deze technologie worden getraind relatief klein zijn voor wat het kan. Hierdoor wordt er al gewerkt met informatie die dan weer door AI is ontwikkeld, maar dat is uiteraard wel wat risicovol: als de leerling zijn eigen lesmateriaal bepaalt.

Maar goed, Direct Messages was een functie binnen Instagram die al niet standaard aan stond: je moest hem echt zelf inschakelen. En als inderdaad niemand dat doet, is het reden te meer voor Meta om er afscheid van te nemen. Direct messages op Facebook blijven vooralsnog wel end-to-end beveiligd.