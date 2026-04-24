Scrollen kan leuk zijn, maar als het doomscrollen wordt gaat het misschien een stapje te ver. Te ver voor je brein, maar ook voor je tijd. Daarom is er nu een nieuwe startup die AI maakt die dat voor je doet. Jawel: hij gaat het hele internet over zodat jij het niet hoeft te doen. Is er iets wat je echt moet weten, dan laat hij je dat weten.

Noscroll

Noscroll heet het en het is bedoeld om te zorgen dat je niet met brainrot geconfronteerd hoeft te worden. Of ragebait, waar bijvoorbeeld X hofleverancier in is. En dat is ook waar dit idee vandaan komt. Bedenker Nadav Hollander had een haat-liefdeverhouding met X. Het is entertainment en het helpt je snel aan nieuws, maar tegelijkertijd is de cultuur er heel toxic en soms doet het je wat als je er iets naars tegenkomt. Hierdoor voel je je vreselijk.

Het werkt momenteel ook alleen met X: je linkt je X-account eraan en kan Noscroll krijgt dan informatie over je likes, favorieten en accounts die je volgt. Door verschillende AI-modellen te combineren met de software van Noscroll kan de bot op zijn eigen manier communiceren. Je kunt met de Noscroll-bot chatten in natuurlijke taal en zo kun je hem vertellen wat je zoal wil weten: welk nieuws is belangrijk voor je? Maar ook: wat wil je vooral niet weten? Het komt dan met antwoord door te kijken op X. En dat niet alleen: ook Substack, Hacker News, Reddit, blogs en sites. Je kunt ook specifieke sites doorgeven die je zelf belangrijk vindt.

Doomscrollen is niet meer nodig

Nu hoef je dus niet meer zelf maar te scrollen en te scrollen naar informatie, want je AI- chatbot kan dat voor je doen. En Noscroll komt dan bij je terug met een soort Google-achtige samenvattingen met de bron naar het echte nieuws. Je kunt ook aan de AI-chatbot doorvragen over een bepaald onderwerp. Is er echt breaking news, dan krijg je vanuit Noscroll een berichtje dat je dat echt moet weten.

Noscroll kost 9,99 dollar per maand om te gebruiken. Het klinkt wel interessant om een AI-chatbot dit soort werk voor je te laten doen. Als je bijvoorbeeld heel goed op de hoogte wil blijven van ontwikkelen op het gebied van AI, dan kun je de AI vragen om je updates te geven. Maar het hoeft niet heel serieus te zijn: als je helemaal idolaat bent van een bepaalde band, dan kun je die op die manier ook volgen. Ook kan het worden gebruikt om vacatures in de gaten te houden voor mensen die een baan zoeken.