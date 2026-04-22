Slecht nieuws voor alleenwonenden: je internet is relatief duur. En het wordt ook steeds duurder. Dat komt omdat providers enorm gefascineerd lijken te zijn door hogere snelheden. Jammer, want veel mensen die alleen wonen hebben helemaal niet zoveel nodig en zo zijn ze toch erg duur uit.

Dag 100 Mbps

KPN heeft recent zelfs besloten om afscheid te nemen van het goedkoopste internetabonnement. Ook zijn de duurdere abonnementen prijziger geworden. De goedkoopste optie bij KPN is nu 200 Mbps en dat kost 45 euro per maand. Bizar, want 100 Mbps is prima voor de meeste huishoudens: niet alleen mensen die solo wonen, ook mensen die met zijn tweetjes zijn kunnen prima uit met 100 Mbps. Het is dus zeker niet zo dat die abonnementen niet gekozen worden en ze daarom worden geschrapt.

Delta heeft het kleinste abonnement ook al geschrapt en biedt nu geen 150 Mbps meer. Dat is nu maar liefst 500 geworden. Nu is dat ook wel een glasvezelprovider, maar toch. Je kunt bij Odido en Ziggo nog wel terecht. Bij Odido kost dat tussen de 36,50 euro en 45 euro en bij Ziggo is dat 39,50 euro. Het is de vraag hoe lang ze hiermee doorgaan, als de rest afhaakt.

En zo lijkt het er sterk op dat niet alleen een huis kopen en verwarmen een peperdure grap worden, maar het internet daar ook nog bijkomt. Het vervelende is dat het juist voor alleenwonenden al veel meer voelbaar is dat alles duurder wordt, omdat zij immers de kosten niet kunnen delen en dus alles voor hun rekening is. Het is jammer dat dit gebeurt, zeker omdat overstappen voor veel mensen ook niet echt een optie is: het scheelt soms weinig in prijs of is erg veel gedoe. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat er een minder grote concurrentiestrijd is en dat is slecht voor de prijzen, want die worden dan juist hoger dan lager.

Wifi delen met de buren

Je zou als consument wel kunnen kijken of je bijvoorbeeld op de wifi van je buren kan: op veel plekken is dat helemaal niet onmogelijk en reikt het signaal ook wel door de muur. Uiteraard moet je dat dan wel met je buren overleggen. Wie weet kun je dan de internetkosten delen en zo zorg je dat je toch nog bespaart op die kosten. Ook kun je kijken of je verder vooral de hotspot van je smartphone kunt gebruiken, maar dat is soms op televisies niet werkbaar. Ook is het voor smarthomegadgets niet altijd de meest ideale situaties.