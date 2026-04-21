Wist je dat het duurste .nl-domein dat ooit is verkocht Vakantie.nl is? Daar zou iemand ooit 2,5 miljoen euro voor hebben betaald. Voetbal.nl is ook erg prijzig geweest: daar is 453.780 euro voor neergeteld. Het .nl-domein bestaat 1 mei 40 jaar en dat is een goed moment om eens stil te staan bij de geschiedenis: hoe komen we immers eigenlijk aan dat domein?

.nl is 40 jaar

Het waren de jaren '80 en Piet Beertema had het idee om de .nl aan te vragen. Hij werkte als systeembeheerder bij het Centrum Wiskune & Informatica en hij kreeg op 25 april 1986 goedkeuring voor zijn domein. Het eerste dat hij registreerde? niks spannends: cwi.nl. Maar het was wel iconisch: niet alleen voor Nederland , maar wereldwijd. Het was namelijk de eerste domeinregistratie met landcode buiten de Verenigde Staten.

Het registreren van de .nl kwam met meer verantwoordelijkheden, maar dat wist Beertema: hij had namelijk niet alleen die ene .nl gevraagd, hij had het topleveldomein aangevraagd. Het maakte hem de man die over de .nl's ging en dat heeft hij tot 1996 volgehouden. Toen werd het SIDN opgericht. Jammer -of maar goed ook?-, want Beertema hield het allemaal op een vrij oldschool manier bij: mensen stuurden hem een mailtje met de .nl die ze wilden en hij zette het in een tekstbestandje op zijn computer. Dat gaat nu wel anders, maar de beste man heeft nog steeds de .nl van zijn bijnaam godfatherof.nl. Hij heeft inmiddels ook een zeer respectabele leeftijd van 82 jaar.

Het duurde even

De top 10 oudste domeinnamen besloeg lange tijd alleen maar onderwijsinstanties en daartoe behoren bijvoorbeeld hse.nl, nlr.nl en hsa.nl. hogescholen waren er dus vroeg bij. Het eerste bedrijf dat een .nl registreerde was Philips in september 1986. Maar dat wil niet zeggen dat de groei enorm was: tussen 1986 en 1991 waren er minder dan 100 .nl's. In het jaar 2000 registreerden we DutchCowboys.nl: op 20 december om precies te zijn.

Toch werd het pas in 2003 voor particulieren makkelijk gemaakt om een domeinnaam in Nederland te registreren. Dat hebben we geweten: inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen domeinregistraties van .nl's. Fijn dat ze er zijn, want als we het allemaal op basis van IP-adressen moesten doen, dan werd het heel ingewikkeld: dat zijn namelijk nogal lange cijfercodes. Daarom is het Domein Name System ontwikkeld om een webadrse naar een IP-adres te vertalen.

En nu zijn wel alweer 40 jaar verder met die .nl's en daar zijn we natuurlijk maar wat blij mee. Waar moest je dit artikel anders lezen?