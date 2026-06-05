De bekendste YouTubers, TikTokkers en andere socialmediasterren kunnen nu hun eigen ‘Search profile’ maken op Google , zodat ze kunnen cureren wat mensen die naar hen zoeken op Google te zien krijgen.

Op je eigen naam googelen: wie heeft het niet ooit eens gedaan? Misschien krijg je wat foto’s van jezelf die je ooit op social media hebt geplaatst, artikelen die je ooit hebt gepubliceerd of een foto of stukje informatie van de website van het bedrijf waar je voor werkt. Misschien zit er ook wel een zoekresultaat tussen waar je je voor schaamt; iets dat ooit eens ergens over je is geplaatst waar je liever niet aan wordt herinnert.

Als je je carrière hebt gemaakt door jezelf te profileren op social media – bijvoorbeeld doordat je vele duizenden volgers hebt op Instagram TikTok of YouTube – zijn je zoekresultaten natuurlijk veel uitgebreider. Je bent immers min of meer een beroemd persoon. En er is een dikke kans dat er ook veel negatieve informatie of simpelweg klikklare onzin over je te vinden is.

Search profiles

Google geeft de grootste influencers nu de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen op hun zoekresultaten op de Google-zoekmachine. Of nou ja, niet helemaal: de reguliere zoekresultaten blijven logischerwijs intact. Maar er komt een aparte plek voor de grootste influencers en sterren om zich te profileren. Het bedrijf noemt dit een ‘Search profile’ , oftewel een zoekprofiel. Ben je een grote influencer of run je bijvoorbeeld een website of een bedrijf, dan kun je zo’n speciale hub-omgeving aanmaken en cureren wat er op komt te staan.

Op zo’n zoekprofiel kunnen mensen een samenvatting plaatsen over zichzelf of hun merk, en media uitlichten die ze belangrijk vinden. Denk aan de nieuwste video’s van de persoon in kwestie op YouTube en socialmediaposts. Ook is er ruimte voor linkjes naar websites en andere platforms waarop men actief is.

Dit zoekprofiel kan bereikt worden via een directe link, maar Google licht het ook op andere plekken uit zodat het grote publiek dat naar de persoon in kwestie zoekt sneller geneigd is er naartoe te surfen. Zo verschijnen Search profiles ook in het informatiepaneel bovenaan Google wanneer er naar iemand gezocht wordt. Natuurlijk kunnen alle Google-bezoekers een Search profile van hun favoriete creators volgen, waardoor ze meer gecureerde informatie van de persoon in kwestie blijven ontvangen.

Alleen nog maar in de VS

Er zitten wel wat haken en ogen aan. Zoals gezegd moet je behoorlijk bekend zijn wil je gebruikmaken van een zoekprofiel. Als YouTuber heb je bijvoorbeeld minstens 100.000 abonnees nodig, en ook op Instagram of X zijn evenveel volgers nodig. Op TikTok moet je zelfs de 300.000 volgers aantikken. Daarbij moet je minstens 18 jaar oud zijn. De grootste uitdaging voor mensen in Nederland zit hem in het feit dat Google de zoekprofielen alleen nog maar in de Verenigde Staten beschikbaar stelt. Gelukkig heeft Google aan aangegeven dat het plan is om het uiteindelijk ook wereldwijd uit te rollen.

Dat Google deze optie nu toevoegt, is geen toeval: wereldwijd zijn er klachten vanuit content creators en websites dat hun materiaal steeds slechter vindbaar is via Google, vooral dankzij de AI-overzichten die Google nu beschikbaar stelt en er voor zorgt dat mensen niet meer door hoeven te klikken naar de content zelf. Dit is dus een manier voor Google om weer wat meer internetverkeer naar websites en content creators zelf te verschuiven. Dat het hen de optie geeft om hun imago een beetje te cureren, is natuurlijk mooi meegenomen.