Tijdens Google I/O 2026 heeft Google een van zijn opvallendste AI-projecten tot nu toe aangekondigd: Gemini Omni . Waar eerdere AI-tools vooral gespecialiseerd waren in één taak, probeert Google nu alles samen te brengen in één systeem. Tekst, afbeeldingen, audio en video komen samen in één model dat niet alleen begrijpt wat je bedoelt, maar ook complete media kan genereren en aanpassen.

Daarmee zet Google vol de aanval in op concurrenten als OpenAI, dat eerder veel aandacht kreeg met Sora . Alleen lijkt Google het groter aan te pakken. Gemini Omni moet uiteindelijk functioneren als een complete creatieve AI-omgeving, niet alleen als een chatbot of losse videomaker.

Wat is Gemini Omni precies?

Volgens Google is Gemini Omni een nieuwe familie van multimodale AI-modellen. Dat betekent dat het systeem verschillende soorten input tegelijk begrijpt: tekst, foto’s, video, spraak en context uit eerdere opdrachten.

De eerste versie heet Gemini Omni Flash. Die richt zich vooral op snelle video-generatie en videobewerking via natuurlijke taal. Gebruikers kunnen straks simpelweg zeggen:

“Maak de scène donkerder”

“Voeg regen toe”

“Laat de camera langzaam inzoomen”

“Verander de stijl naar cyberpunk”

En de AI voert die aanpassingen direct door. Dat klinkt simpel, maar technisch is het behoorlijk indrukwekkend. Bestaande AI-tools verliezen vaak context zodra je meerdere bewerkingen achter elkaar uitvoert. Google claimt dat Omni eerdere wijzigingen juist onthoudt en begrijpt hoe objecten, bewegingen en omgevingen zich realistisch moeten gedragen.

Van chatbot naar creatieve machine

Wat vooral opvalt, is dat Google duidelijk afscheid neemt van het idee dat AI vooral een slimme assistent of zoekmachine is. Gemini Omni laat zien waar de industrie naartoe beweegt: AI als creatieve productiemachine.

Daarmee schuift AI steeds verder op richting workflows die normaal uren werk kosten. Denk aan videomontage, visuele effecten, storytelling en contentcreatie voor social media. Volgens Google wordt Gemini Omni geïntegreerd in meerdere producten, waaronder:

Gemini

YouTube Shorts

Google Flow

YouTube Create

Vooral die koppeling met YouTube Shorts is interessant. Daarmee krijgt Google ineens een directe route naar miljoenen creators die snel video’s willen maken zonder uitgebreide montagekennis.

Grote impact op creators en social media

De kans is groot dat tools zoals Gemini Omni de manier waarop content gemaakt wordt flink gaan veranderen. Niet alleen voor grote studio’s, maar juist voor kleinere creators, marketeers en mediaplatformen. Een simpele prompt zou straks genoeg kunnen zijn om:

een complete teaser te genereren

B-roll te maken

social video’s automatisch te monteren

verschillende versies van advertenties te testen

Shorts of TikToks te produceren

Dat maakt de drempel om video te maken veel lager. Tegelijkertijd zorgt het voor een enorme toename aan AI-content online. Voor platformen zoals YouTube, TikTok en Instagram kan dat grote gevolgen hebben. Meer content betekent meer concurrentie om aandacht, maar ook meer vragen over authenticiteit.

Deepfakes blijven een gevoelig onderwerp

Zoals bij vrijwel alle generatieve AI-tools roept ook Gemini Omni direct vragen op over deepfakes en misbruik. Hoe realistischer AI-video’s worden, hoe moeilijker het wordt om echt van nep te onderscheiden. Zeker nu systemen niet alleen stilstaande beelden maken, maar complete bewegende scènes inclusief audio en context.

Google zegt dat het blijft investeren in watermarking en veiligheidsmaatregelen. Toch laat de geschiedenis zien dat dergelijke technologie vrijwel altijd breder gebruikt wordt dan oorspronkelijk bedoeld.

Daarmee komt de discussie over AI-authenticiteit opnieuw centraal te staan, zeker op sociale platformen waar video’s zich razendsnel verspreiden.

Google wil het AI-platform van de toekomst bouwen

De introductie van Gemini Omni past binnen Google’s bredere strategie rond wat het bedrijf zelf de “Agentic Gemini Era” noemt. Daarbij draait AI niet meer alleen om antwoorden geven, maar om zelfstandig creëren, plannen en uitvoeren.

Google probeert hiermee een positie te pakken waarin Gemini niet alleen concurreert met chatbots, maar uitgroeit tot een compleet AI-platform voor werk, creativiteit en entertainment.

En eerlijk gezegd: dit voelt als een veel grotere stap dan weer een iets slimmere chatbot. De komende maanden zullen moeten uitwijzen hoe goed Gemini Omni in de praktijk werkt. Maar één ding is duidelijk: de strijd om AI-video is officieel volledig losgebarsten.