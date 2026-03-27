Google heeft weer wat handige verbeteringen doorgevoerd in zijn AI-model Gemini. Zo is het nu mogelijk om chats uit andere AI-modellen te importeren in Gemini.

Sinds gisteren rolt Google deze nieuwe feature uit. Eerder maakte het concurrerende AI-model Anthropic dit ook al mogelijk, dus Google volgt in diens voetsporen. Dat is ook niet zo vreemd, want het bedrijf hoopt het daardoor verleidelijker te maken om over te stappen naar Gemini.

Hele chatgeschiedenis of alleen een samenvatting

Stel dat je een uitvoerig gesprek in een andere AI-chat hebt gehouden, maar tegenwoordig gebruikmaakt van Gemini. Dankzij de nieuwe optie kun je heel simpel de oude chat importeren en verder gaan in Gemini. Dat is wel zo handig, want daardoor hoef je niet allerlei details die je eerder al hebt gedeeld nog eens uit te typen.

Naast dat het mogelijk is om je gehele chatgeschiedenis van een andere AI-assistent te importeren, kun je Gemini ook vragen om een samenvatting te genereren van wat een andere AI-chatbot van je geleerd hebt. Dan importeer je dus niet je gehele chatgeschiedenis, maar de belangrijkste details.

In de woorden van Google : “We geloven dat de meest behulpzame AI-assistent eentje is die persoonlijk op je afgestemd is, en je voorkeuren en vorige gesprekken begrijpt. Maar als je een andere optie wil proberen kan het erg uitdagend zijn om helemaal opnieuw te beginnen met een andere AI-assistent. Daarom introduceren we gemakkelijk te gebruiken tools voor alle consumentenaccounts waarmee je over kunt schakelen. Zo breng je met het grootste gemak je herinneringen, context en chatgeschiedenis uit andere AI-apps naar Gemini.”

Gemini 3.1 Flash Live

Daar blijft het niet bij qua verbeteringen aan Google’s AI-model. Het bedrijf kondigde ook Gemini 3.1 Flash Live aan, wat het audio- en spraakmodel van flinke upgrades voorziet. Dit vernieuwde model kan nog effectiever akoestische nuances, zoals de snelheid en de toonhoogte van een stem, waarnemen. Ook kan het beter achtergrondgeluiden wegfilteren om zich te richten op de belangrijkste audiobron.

Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat Gemini Live op iOS en Android snellere reacties geeft met minder lange pauzes. Ook kan Gemini Live het gesprek twee keer zo lang volgen, waardoor gesprekken langer en vloeiender verlopen. Gemini Live past de lengte en toon van zijn antwoorden ook dynamisch aan, zodat het gesprek natuurlijker klinkt.

Gemini 3.1 Flash Live wordt ook ingezet om Search Live in meer dan tweehonderd landen uit te rollen. Search Live laat je bijvoorbeeld je omgeving filmen of fotograferen, om vervolgens een vraag te stellen over wat er te zien is – bijvoorbeeld waar je een bepaald product kunt kopen of hoe je een meubel in elkaar kunt zetten.

Met deze verbeteringen is Google’s Gemini-AI weer een stuk flexibeler geworden. Bedrijven werken continu aan nieuwe features voor AI-bots en verfijnen de al beschikbare opties. Terwijl AI steeds slimmer wordt, kunnen we er steeds meer mee doen en voelt het gebruik ervan stap voor stap natuurlijker.