Anthropic, de maker van Claude, heeft iets nieuws bedacht: je laat AI niet alleen taken voor je uitvoeren, je laat het je hele computer overnemen. Anthropic laat dit over aan Claude Code, waarbij hij bestanden kan openen, de browser kan gebruiken en ontwikkelaarstools kan gebruiken om de taken die je hem hebt opgelegd uit te voeren.

Claude en Connectors

Er wordt daarbij wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van Connectors: dat zijn apps die als het ware verbonden zijn en synchroniseren met Claude . Als er echter geen connectie mogelijk is, dan zal Claude je pc even overnemen om toch uit te voeren wat er uitgevoerd moet worden. Het vraagt wel eerst toestemming voordat het begint te scrollen, dingen aanklikt om ze te openen en in je computer te neuzen.

Het kan zelfs op afstand, zolang de computer aanstaat. Daarvoor gebruik je dan Dispatch, een door Anthropic gemaakte tool voor het uitvoeren van taken op afstand. Het is alleen niet voor iedereen beschikbaar, maar alleen voor mensen die Claude Pro en Claude Max gebruiken op MacOS. Anthropic doet het dus rustig aan: het geeft ook aan dat het systeem niet altijd perfect werkt en dat het complexe taken soms even een tweede poging moet geven. Het duurt ook langer om taken via de computer te laten uitvoeren en het is ook foutgevoeliger hoe dit wordt voltooid. Je kunt beter Connectors gebruiken, stelt Anthropic

Gevaren

Het is de vraag of je het dan wel wil gebruiken. AI je computer vrij laten overnemen terwijl het fouten kan maken, dat is wel tricky. Wat als hij aan de haal gaat met allemaal gevoelige informatie? Wat als er beveiligingsproblemen ontstaan? Het klinkt op dit moment als een vrij risicovolle activiteit. Anthropic zegt wel dat het veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om risico’s te verkleinen, en er zijn ook verboden apps zoals beleggingsapps en cryptovalutawallets aangemerkt, maar toch: het blijft AI toegang geven tot zo’n beetje alles.

Anthropic is er wel eerlijk over. Het waarschuwt dat wanneer 'computergebruik' is geactiveerd, Claude alles kan zien wat op het scherm zichtbaar is. Dat betekent dat ook "persoonlijke gegevens, gevoelige documenten of privégegevens" zichtbaar zijn. Het advies? Begin tijdens deze onderzoeksfase "met apps die je vertrouwt en werk niet met gevoelige gegevens".