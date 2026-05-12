Apple en Google voegen eindelijk end-to-end-versleuteling toe aan RCS-chatberichten die tussen iPhones en Android -toestellen worden verstuurd. Daardoor zijn deze chats nu een stuk veiliger dan voorheen.

Om te communiceren met andere smartphone-eigenaren, zijn er legio aan opties. Je kunt bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken. Als dat geen optie is, is het ook mogelijk om via iMessage op de iPhone berichten te sturen – in feite de vervanging van de ouderwetse sms’jes. iMessage is echter alleen mogelijk tussen iPhones – je krijgt dan de bekende blauwe tekstballonnetjes te zien.

Maar hoe zit het nou precies als je als iPhone-gebruiker met een Android-eigenaar praat? Dan ben je eigenlijk wel gewoon ouderwets aan het sms-en, tenzij je RCS aanzet via de instellingen. Dit is in feite een vervanging van iMessage maar dan voor alle apparaten, niet alleen die van Apple. Hiermee kun je teksten, foto’s en video’s in hoge resolutie verzenden en ontvang je gewoon leesbewijzen.

Het enige probleem: deze RCS-berichten waren niet afdoende beveiligd met end-to-end-versleuteling. Dat is echter veranderd met de komst van iOS 26.5. Daarmee is end-to-end-versleuteling voor RCS-berichten toegevoegd in bètavorm . Het is de bedoeling dat deze beveiliging in de komende maanden voor iedereen met iOS 26.5 of hoger wordt uitgerold.

Apple heeft om dit mogelijk te maken samengewerkt met Google. Zoals gezegd is iOS 26.5 een vereiste, en Android-gebruikers hebben de meest recente versie van Google Messages nodig. Wanneer end-to-end-versleuteling eenmaal wereldwijd is uitgerold, staat deze functie standaard aan, al kun je dat wel uitzetten. Je kunt zien dat end-to-end-versleuteling werkt doordat er een klein slotensymbooltje bij berichten staat.

Wat is end-to-end-versleuteling precies?

End-to-end-versleuteling biedt in feite nog meer beveiliging en privacy . Het betekent dat alleen de mensen die het bericht versturen en ontvangen dat bericht kunnen zien. Niemand anders kan dus meekijken, ook niet de internetproviders of telefoonfabrikanten, en nee, ook niet de overheid.

Het komt er op neer dat het verstuurde bericht in een geheimschrift op de telefoon waar je het naar stuurt wordt gezet. Pas wanneer dit bericht is aangekomen, wordt het veranderd in leesbare tekst (of een afbeelding of video die bekeken kan worden). Mocht een derde partij het bericht tussen versturen en ontvangen in handen krijgen, dan zien ze dus alleen een versleuteld bericht waar ze niets mee kunnen.

End-to-end-versleuteling wordt al in diverse populaire communicatie-apps gebruikt, waaronder WhatsApp, Signal en op Facebook Messenger. Nu is het dus ook een optie om dit in je berichtenapp op je iPhone en Android-toestel te gebruiken. Dat is een goede ontwikkeling voor de consument, dus dat kunnen we alleen maar toejuichten.