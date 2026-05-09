Ziggo voegt alle Eredivisie-wedstrijden toe aan het standaardpakket, en daar betaal je voor

Online09 mei , 9:59doorJeroen de Hooge
Goed nieuws voor voetbalfans met Ziggo: vanaf 1 juli zijn alle wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie te zien zonder extra tv-pakket. Ziggo voegt dan ESPN 2, 3 en 4 toe aan alle digitale tv-abonnementen. Daarmee zijn alle 306 Eredivisie-wedstrijden voortaan standaard beschikbaar voor Ziggo-klanten.
Het is de eerste keer in dertig jaar dat live eredivisievoetbal zo breed toegankelijk is op televisie. Sinds 2021 was ESPN een betaaloptie bovenop het standaardpakket. Daarvoor moesten voetbalfans achtereenvolgens overstappen naar Sport7, Canal+, Tele2/Versatel en Eredivisie Live - later FOX Sports, uiteindelijk ESPN. Die extra stap verdwijnt nu.

Wat krijg je erbij?

Naast alle Eredivisie-wedstrijden krijgen Ziggo-klanten met de uitbreiding ook toegang tot de Keuken Kampioen Divisie, de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie, de Eurojackpot KNVB Beker en wedstrijden van Jong Oranje - allemaal via ESPN.

Wat kost het?

De maandprijs van het tv-pakket stijgt met €2,50. Bestaande klanten die nog binnen hun contracttermijn van 12 of 24 maanden zitten, krijgen ESPN gratis gedurende de resterende looptijd van hun contract.
Wie al een ESPN Compleet-abonnement heeft (ESPN 1 t/m 4), wordt automatisch overgezet naar ESPN Premium en krijgt een korting van €8,- per maand. Die klanten betalen voortaan €9,95 in plaats van €17,95 - voor dezelfde vier kanalen in Ultra HD via de Next/Next Mini mediabox, plus streamen in Full HD via de Ziggo GO App en de ESPN Watch App.
Voor kleinzakelijke klanten stijgt de prijs met €2,- per maand exclusief btw.

De reacties

Frank Rutten en Marco de Ruiter van ESPN: "Alle live wedstrijden uit alle Nederlandse topcompetities op ESPN zonder aanvullend pakket beschikbaar voor alle Ziggo-klanten! Dit is een enorme stap voor de supporters, de clubs en het totale voetbal in Nederland. Als echte liefhebbers weten wij als geen ander hoe speciaal het is om samen met vrienden en familie live naar je favoriete club te kijken. Daarom zijn we enorm trots dat we samen met Ziggo de Nederlandse competities nu nóg toegankelijker maken voor een nóg groter publiek."
Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV: "Nu al zijn wekelijks zo'n 10 miljoen Nederlanders ongeveer 11 uur per week bezig met ons voetbal. We bezoeken, kijken, praten, drinken, eten, ademen en slapen voetbal. Het is onze nationale hobby, bijzaak is hoofdzaak! En vanaf nu hoef je helemaal niks meer te missen, met echt alle wedstrijden in de VriendenLoterij Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie live. Zo wordt ons voetbal nog toegankelijker: iedereen kan nu echt alles zien, op ESPN bij Ziggo."
espn-ziggo-voetbal
Vanaf 1 juli 2026 bij alle digitale Ziggo tv-pakketten.

