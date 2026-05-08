Aanstaande zondag staat er een El Clásico op het programma die de geschiedenisboeken in kan gaan. Barcelona ontvangt Real Madrid in eigen huis met een voorsprong van elf punten en nog vier wedstrijden te gaan. Een overwinning betekent de titel - in eigen stadion, tegen de aartsrivaal. Dat scenario deed zich in de hele La Liga-geschiedenis slechts één keer eerder voor: in het seizoen 1931/32, toen Real Madrid kampioen werd na een 2-2 gelijkspel bij Barcelona.

Bijna een eeuw later kunnen Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha en Robert Lewandowski die unieke ontknoping herhalen — alleen dan voor de andere ploeg. Real Madrid, met Jude Bellingham, Vinicius Jr. en mogelijk Kylian Mbappé, zal er alles aan doen het feest uit te stellen.

Uitgebreide voorbeschouwing vanaf 20:00 uur

Ziggo Sport begint de avond al om 20:00 uur met een uitgebreide studio-uitzending onder leiding van Wytse van der Goot. Aan tafel zitten analisten en oud-Barcelona-spelers Boudewijn Zenden en Ronald de Boer, die de sleutelduels, de tactische puzzels en de historische lading van deze editie ontleden. Sam van Royen is op locatie in Barcelona voor sfeerverslaggeving — en staat paraat voor een mogelijk kampioensfeest na het laatste fluitsignaal. Sierd de Vos verzorgt het commentaar.

Om 21:00 uur is de aftrap.

TikTok live viewing met Ilias Vietto en Kleine John

Wie de wedstrijd wil beleven met wat meer pit, kan terecht op het TikTok-kanaal van Ziggo Sport . Vanaf 20:45 uur kijken content creators Ilias Vietto (Real-fan) en Kleine John (Barça-fan) live mee vanuit een ruimte naast de studio. Ze reageren in eigen stijl op elk spelmomenten — wat bij een wedstrijd met zoveel spanning voor flink wat content gaat zorgen.

Het is een slimme zet van Ziggo Sport: de traditionele uitzending voor de vaste kijker, de TikTok -stream voor een jonger publiek dat de rivaliteit net zo goed voelt maar liever op een tweede scherm meekijkt.

Hoe kijk je El Clásico?

Ziggo-klanten kijken gratis op kanaal 14 of via de Ziggo GO-app. Niet-Ziggo-klanten hebben een Ziggo Sport Totaal-abonnement nodig. De TikTok live viewing is gratis te volgen op het TikTok-kanaal van Ziggo Sport vanaf 20:45 uur.

El Clásico - zondag 10 mei, aftrap 21:00 uur, exclusief op Ziggo Sport.

