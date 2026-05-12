Ben Affleck - The Rip

Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd omdat hun film te echt is

Entertainment12 mei , 22:55doorLaura Jenny
De laatste tijd weet je bijna niet meer wat echt en wat nep is, door de toevlucht van kunstmatige intelligentie. Echter: er zijn ook nog steeds situaties waarin nep en echt op een meer oldschool wijze samenkomen. Zo zijn acteurs Ben Affleck en Matt Damon aangeklaagd omdat hun film The Rip teveel op een echte politiezaak zou lijken. Reden voor de agenten om een schadevergoeding en een rectificatie te eisen.

Iets te echt?

Hollywood staakte een geruime tijd door onder andere AI: kunstmatige intelligentie zou banen van acteurs inpikken. Het wordt voor het publiek ook steeds moeilijker om het verschil tussen echt en nep te zien. Soms is dat positief, voorwanneer een acteur tijdens de opnames komt te overlijden en AI kan ondersteunen in het afmaken van de film, maar over het algemeen wordt AI heel negatief ontvangen. Nu wordt een oprecht door mensen gemaakte film echter in twijfel getrokken, omdat het juist allemaal te echt zou zijn.
The Rip gaat om twee drugsagenten die in een opslag een grote hoeveelheid geld vinden. En de mensen die menen dat het geld tot hen toebehoort zijn er als de kippen bij om het toch op de een of andere manier op te eisen. De film is inderdaad geïnspireerd op waargebeurde feiten, zoals hoe in 2016 miljoenen dollars waren gevonden die waarschijnlijk van een marihuanadealer waren. De agenten zeggen dat The Rip op hun verhaal gebaseerd is, terwijl de naam van deze agenten niet wordt gebruikt en ook niet wordt geïmpliceerd dat de film een vertelling is van de real-life zaak.
De agenten vinden het echter genoeg overeenkomsten om een rechtszaak aan te spannen: ze willen geld zien, want 'hun' personages doen criminele dingen in de film en dat kan ze slecht doen overkomen bij hun familie en andere relaties. Het is alleen de vraag in hoeverre ze dat kunnen bewijzen.

