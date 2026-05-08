Na een rumoerig weekend dankzij Koningsdag is dit weekend wellicht de rust weer wedergekeerd. Een beter excuus om de televisie aan te gooien en iets om te kijken uit te kiezen op streamingdiensten als Disney+ Netflix en Amazon Prime Video is er niet. Wij geven je zoals elke week vijf tips!

Gary (onderdeel van de serie ‘The Bear’) (Disney+)

Al vier seizoenen lang genieten we ten volste van de geweldige en vaak ook stressvolle serie The Bear, waarin topkok Carmy het restaurant van zijn overleden broer in goede banen probeert te leiden. In eerste instantie werkt het personeel hem vooral tegen, maar in de loop van de serie krijgt hij ze toch in het gareel, en leert hij er ook flink wat van. Daarbij is Carmy zelf ook niet bepaald de meest stabiele persoonlijkheid. Hoe dan ook levert het geweldige televisie op, vol met opzwepende scènes en spetterend acteerwerk om je vingers bij af te likken.

Terwijl we wachten op het vijfde en tegelijk laatste seizoen – dat, zo weten we inmiddels, op 26 juni verschijnt – hebben we sinds deze week plotseling ‘Gary’ om te bekijken via Disney+ . Dit is namelijk een special dat onderdeel uitmaakt van The Bear. Om precies te zijn is het een prequel, waarin we zien hoe Carmy’s broer (gespeeld door de heerlijk intense Jon Bernthal) samen met zijn beste maat (de ook uitstekend acterende Ebon Moss-Bachrach) op roadtrip gaat naar Gary, Indiana. De personages kennende gaat dat alles behalve soepel verlopen. Een uur weer genieten van deze heerlijke personages dus voordat we later dit jaar het laatste seizoen voorgeschoteld krijgen!

Legends seizoen 1 (Netflix)

De spannende nieuwe serie Legends op Netflix geeft ons een blik op de strijd tegen illegale drugssmokkel in Groot-Brittannië in de jaren negentig. De douane kon de vele drugs die het land in werd gesmokkeld niet meer tegenhouden, maar een team van douaneambtenaren werd undercover er op uit gestuurd om te infiltreren in gevaarlijke drugsbendes. Dat dit niet bepaald een makkelijke klus was – én resulteert in spannende televisie – mag voor zich spreken.

Citadel seizoen 2 (Amazon Prime Video)

Fans van actie zitten goed bij Citadel, een spionagethrillerserie waarin het slechte Manticore-syndicaat de onafhankelijke Citadel-agentschap vernietigt en het geheugen van de agenten wordt gewist. Acht jaar later moet een tweetal agenten hun verleden bij elkaar zien te rapen om daar alsnog een stokje voor te steken. Het eerste seizoen was een van de duurste series ooit gemaakt, en ook het tweede seizoen heeft aan de trailer te zien lekker veel spectaculaire actie en de nodige humor. Het gehele seizoen staat nu op Amazon Prime Video

Send Help (Disney+)

Sam Raimi heeft zich met uiteenlopend werk als The Evil Dead, de Spider-Man-trilogie en Drag Me to Hell de afgelopen decennia al dubbel en dwars bewezen. Ook zijn nieuwste wapenfeit, de film Send Help, heeft zijn heerlijke over-de-top-stijl, zoals je nu ook zelf kunt ervaren op Disney+ . In de film stranden twee collega’s na een vliegtuigongeluk op een onbewoond eiland. Hun relatie was al niet helemaal top, maar op het eiland worden de problemen nog eens flink uitvergroot en maken ze al snel elkaars leven zuur.

Sleepers (Netflix)

Af en toe nemen we ook graag de tijd om niet een nieuwe release, maar een vergeten klassieker uit te lichten als streamingtip. Bijvoorbeeld het deze week op Netflix toegevoegde Sleepers. In deze zinderende thriller komen vier schavuiten uit de New Yorkse wijk Hell’s Kitchen in een tuchtschool terecht, waar een bewaker hun leven voorgoed verpest. Wanneer de inmiddels volwassen geworden vrienden de bewaker jaren later tegenkomen, is de verleiding om wraak te nemen dan ook groot. Met acteerkanonnen als Kevin Bacon, Brad Pitt en Robert de Niro mag je deze in 1996 uitgekomen film zeker niet missen.