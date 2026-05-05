De eerste trailer van The Odyssey was nog wat rustiger en spannender, waarin we Matt Damons Odysseus vooral zagen lopen. In de nieuwe trailer van sterregisseur Christopher Nolans prent krijgen we aanzienlijk meer actie te zien. We zien ook veel meer acteurs die in de film zitten, in plaats van dat de focus alleen op Odysseus gefocust is. We zien wat er allemaal gebeurd na de val van Troye.

The Odyssey

De film heeft bijvoorbeeld Charlize Theron als Calypso, die graag wil weten wat hij zich nog kan herinneren van zijn leven. Dat weet hij maar al te goed: "Een vrouw, een zoon en we wonnen de oorlog." Hij vraagt haar om hulp om thuis te komen. Maar dat is niet zo makkelijk: er is nog genoeg strijd onderweg. En die komt onder andere in de vorm van het personage Antinous, die achter Odysseus' vrouw aanzit, die weer wordt gespeeld door Anne Hathaway.

Verder spelen in deze film John Leguizamo als Eumaeus, Jon Bernthal als Menelaus, Zendaya als Athena, Benny Safdie als Agememnon, Himesh Patel als urylochus, Mia Goth als Melantho, Jimmy Gonzales als Cepheus en verder behoren Lupita Nyong'o en Will Yun Lee ook tot de castleden van de prent.

Er wordt reikhalzend naar de prent uitgekeken, want regissuer is Christopher Nolan. Hij is de man achter Inception, Interstellar, Oppenheimer en The Dark Knight. Hij staat bekend om zijn grote, ingenieuze films die altijd complexe, gelaagde verhaallijnen bevatten. Hij houdt niet van lineaire vertellingen, speelt met tijd en maakt wat rauwere films, omdat hij liever praktische effecten toepast in plaats van CGI.

Er komen ook altijd wel filosofische thema's voorbij, waardoor je tijdens de films van Nolan hard aan het werk wordt gezet: je moet immers niet alleen op de film letten en de lagen begrijpen, maar ook bij jezelf te rade gaan hoe jij dat zou zien. En ja, we houden van de donkere, moody stijl van de regisseur, die ook overduidelijk voorbijkomt in The Odyssey, dat is gebaseerd op het oude Griekse epos De Odysseee uit 800 voor Christus, dat werd geschreven door dichter Homerus.

Stripschrijver uit 800 voor Christus

Nolan zegt erover: "Zelfs de stripcultuur, of je het nu over Marvel, DC of de rest hebt, komt voor een groot deel rechtstreeks voort uit de Homerische epen. Het bijzondere aan Homerus is dat niemand weet of het een echt persoon was. Homerus is in zekere zin de George Lucas van zijn tijd. Homerus is de Marvel van zijn tijd. Het is heel direct gebaseerd op ons verlangen om te voelen of te geloven dat goden onder ons zouden kunnen rondlopen, en ik denk dat de moderne strip een soort uitdrukking daarvan is.”

17 juli 2026 verschijnt The Odyssey in de bioscoop.